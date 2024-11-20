6000元小心直接繳國庫！不論是開車還是騎車上路，路上總是會有許多交通號誌以及標線，如果沒遵守的話恐怕會吃上罰單。而近日就有網友發現，在路上看到一整排黃色的方格圖案在斑馬線旁邊，讓人好奇真實用途，結果才發現是用來提醒駕駛「減速慢行，並且禮讓行人」的功用，如果無視示警功能，甚至沒禮讓行人，當心會直接吃上最高6000元的罰單哦！
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文指出「看不懂這個交通號誌，有請高人指點」只見貼出的照片，在斑馬線的兩側出現一整排黃色方格，讓人好奇這樣的標誌會有什麼樣的用途。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「看起來很像是鐵道欸」、「還真的沒有看過斑馬線旁邊有這種黃色的格子」、「這個真的沒有看過這種黃色格子，是有什麼用途嗎？」、「這個應該是在提醒駕駛應該要放慢速度，注意斑馬線並且禮讓行人的喔」、「這個是用來增加駕駛人注意該處有行人穿越道，應減速注意，做隨時停車準備的東西哦！」
斑馬線兩側卡整排黃色方格！交通局揭正確用途
事實上，網友看到的這個在斑馬線旁邊的黃色格子，是台北市交通局過去常常接獲民眾反映，有駕駛經常行經路口車速非常快，導致行人不易通過穿越道，因此北市交通局借鏡新加坡的作法，在特定人潮較多的路段加上這種黃色方格標線，用途是用來「警示並提醒駕駛放慢速度」！
目前這種標線的設置還沒有在全台非常盛行，在台北市的部分有「建國北路三段」、「新生北路二段」、「重慶北路四段」以及「忠孝東路五段兩處路口」，一共五處的斑馬線有畫上這種黃色方格的標線，駕駛如果看到一定要特別記得放慢速度。
另外既然都已經有這種提醒駕駛放慢速度的標線，也表示該路段一定是常常有許多行人會通過，可別忘記現在駕駛如果沒有停讓行人，將會被處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰；沒禮讓視覺功能障礙者，處2400元以上7200元以下罰鍰；因未禮讓而肇事致人受傷或死亡者，處新7200元以上36000元以下罰鍰，甚至還要被吊銷駕照，駕駛真的要特別小心才行！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「看起來很像是鐵道欸」、「還真的沒有看過斑馬線旁邊有這種黃色的格子」、「這個真的沒有看過這種黃色格子，是有什麼用途嗎？」、「這個應該是在提醒駕駛應該要放慢速度，注意斑馬線並且禮讓行人的喔」、「這個是用來增加駕駛人注意該處有行人穿越道，應減速注意，做隨時停車準備的東西哦！」
斑馬線兩側卡整排黃色方格！交通局揭正確用途
事實上，網友看到的這個在斑馬線旁邊的黃色格子，是台北市交通局過去常常接獲民眾反映，有駕駛經常行經路口車速非常快，導致行人不易通過穿越道，因此北市交通局借鏡新加坡的作法，在特定人潮較多的路段加上這種黃色方格標線，用途是用來「警示並提醒駕駛放慢速度」！
目前這種標線的設置還沒有在全台非常盛行，在台北市的部分有「建國北路三段」、「新生北路二段」、「重慶北路四段」以及「忠孝東路五段兩處路口」，一共五處的斑馬線有畫上這種黃色方格的標線，駕駛如果看到一定要特別記得放慢速度。
另外既然都已經有這種提醒駕駛放慢速度的標線，也表示該路段一定是常常有許多行人會通過，可別忘記現在駕駛如果沒有停讓行人，將會被處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰；沒禮讓視覺功能障礙者，處2400元以上7200元以下罰鍰；因未禮讓而肇事致人受傷或死亡者，處新7200元以上36000元以下罰鍰，甚至還要被吊銷駕照，駕駛真的要特別小心才行！