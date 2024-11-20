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▲網友發現斑馬線的兩側出現整排黃色格子，好奇用途為何？（圖/路上觀察學院）

▲該黃色格子標線，是用來提醒駕駛「放慢速度」所用，並且隨時做好準備停讓，小心沒禮讓行人最高可被罰6000元！（圖/北市交通局提供）

6000元小心直接繳國庫！不論是開車還是騎車上路，路上總是會有許多交通號誌以及標線，如果沒遵守的話恐怕會吃上罰單。而近日就有網友發現，在路上看到一整排黃色的方格圖案在斑馬線旁邊，讓人好奇真實用途，一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文指出「看不懂這個交通號誌，有請高人指點」只見貼出的照片貼文曝光後，不少網友紛紛回應「看起來很像是鐵道欸」、「還真的沒有看過斑馬線旁邊有這種黃色的格子」、「這個真的沒有看過這種黃色格子，是有什麼用途嗎？」、事實上，網友看到的這個在斑馬線旁邊的黃色格子，目前這種標線的設置還沒有在全台非常盛行，另外既然都已經有這種提醒駕駛放慢速度的標線，也表示該路段一定是常常有許多行人會通過，