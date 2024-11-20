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▲孔曉振劇中展現領導者氣勢。（圖／Netflix）

▲李伊（左）在劇中飾演地面控制中心站長，金柱憲（右）則飾演資深太空人。（圖／Netflix）

李敏鎬、孔曉振主演Netflix太空浪漫影集《問問星星吧》（英文片名：When the Stars Gossip、韓文片名：별들에게물어봐），該片連結太空與地球，加上絢麗的視覺特效，將重新定義韓劇的浪漫類型。由知名編劇徐淑香執筆、導演朴信雨執導，《問問星星吧》將講述一段融合星際冒險與真摯愛情的故事。李敏鎬飾演Gong Ryong，一位婦產科醫生轉而變成一位星際旅行者，身上背負著一項神祕任務，他將以一位神祕嘉賓的身分登上太空站，展開一段神祕、刺激的旅程。孔曉振飾演指揮官Eve Kim，是一位一絲不苟的完美主義者，領導著自己的首次太空任務。不過，隨著挑戰升級，突發的狀況愈來愈多，她的專業精神面臨全新考驗。吳正世飾演Kang Kang-su，一位熱衷於刺激研究的科學家，他以研究果蠅為由，試圖逃離平凡的生活。韓知㒚則飾演Choi Go-eun，MZ集團的繼承人，有獨立個性，同時也是Gong Ryong的女友。除此之外，還有一群實力堅強的配角陣容加入《問問星星吧》，包括金柱憲飾演的資深太空人，EL飾演負責地面任務的主管，以及李礎熙挑戰雙胞胎姊妹且充滿對比的雙重角色。以宇宙為背景，結合震撼的視覺特效與豐富多層次的角色，《問問星星吧》將為韓劇浪漫類型帶來嶄新視角，該劇將於2025年1月4日於Netflix全球首播。