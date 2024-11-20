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▲電影《餘燼》部分場景特別選在屏東取景。（圖／屏東縣府提供）

屏東出身的金馬獎最佳導演鍾孟宏，繼《陽光普照》、《瀑布》後再度推出全新作品《餘燼》，以深刻的歷史與懸疑題材打動評審，入圍今年第61屆金馬獎五項大獎。包括最佳男主角、最佳男配角、最佳原創電影歌曲、最佳造型設計及最佳美術設計。該片部分場景特別在屏東取景，縣長周春米預祝《餘燼》在金馬盛宴上滿載而歸。電影《餘燼》於11月15日全台上映，故事以台灣「白色恐怖」時期為背景，巧妙交織1956年與2006年兩個時空，透過懸疑的敘事手法展現歷史傷痕，演員陣容星光熠熠，包括張震、陳以文、金士傑、劉冠廷、莫子儀、許瑋甯及楊謹華等，受到影評界與觀眾高度期待。《餘燼》拍攝地點涵蓋屏東、高雄、彰化、台中、台北、基隆及美國等地，劇組去年六月向屏東縣政府提出協拍申請後，縣府即積極協助，包括申請警局分駐所、提供舊型警車支援等，協助拍攝順利進行。如今電影上映，備受好評，縣府亦為屏東這片影視熱土的潛力感到驕傲。周春米表示，雖然縣府資源有限，但始終重視影視產業發展，設有專人提供協拍服務，從陪同劇組勘景到簡化行政程序，協助向場地主管單位申請，讓影視團隊在屏東拍攝更加順利。她也強調，未來將持續支持影視創作，讓屏東的文化與自然之美透過影像傳播出去。