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▲納豆的前女友林千又也在今日宣布被求婚的喜訊。（圖／林千又IG）

43歲的納豆和女友依依愛情長跑近8年，今（20）日納豆前往日本沖繩出外景，在沙灘上向依依求婚，感性喊話「我的命是妳幫我撿回來的」，謝謝對方在自己生病時的不離不棄，還承諾無論對方是否答應，都會用餘生照顧、陪伴並愛著對方，讓依依聽了也忍不住感動落淚，點頭答應。恰好的是納豆的前女友林千又也在今日宣布被求婚的喜訊。納豆在2年前歷經腦出血住院，女友依依在他身邊不離不棄的照顧，連出院後納豆工作機會銳減，都是依依直播幫忙撐起生活，根據《TVBS新聞網》報導，依依這次照慣例愛相隨，陪著納豆出國錄影，沒想到納豆突然在沙灘單膝下跪求婚，讓她瞬間淚崩。納豆感性謝謝2020年時女友替他在紅內褲上縫了「納豆得金馬」，讓他順利獲獎；2年後又第一時間拉著身體微恙的他去醫院，如今才能以健康的身體站在這裡，納豆喊話：「我的命是妳幫我撿回來的，所以不管妳今天答案是什麼，我都會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳。」在納豆主持搭檔曾子余、梁舒涵見證下，依依先是搞笑拒絕，隨後才點頭答應，小倆口當眾擁吻。兩人也表示希望婚禮越快越好，並許願未來能生3個孩子。而納豆之所以選在11月20日這天求婚，則是因為諧音「依依愛你」，可見納豆的用心之深。