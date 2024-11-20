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在中央銀行調升存款準備率，並祭出限貸令及第7波選擇性信用管制後，市場怎麼看房市？華南金控今（20）日在法說會上表示，即便市場交易量大幅萎縮，相對原物料價格上漲，資金動能仍然存在，加上台北市素地取得受限，預期利率仍會往上走，交易量則會縮小，價格在都會區以外相對跌幅會大，而且今年央行不會調整利率，明年若美國持續降息，明年底前央行可能微幅調降政策利率。在房貸部分，華南銀行表示，截至今年9月底，房貸餘額6400億元，比去年增加約1200億元，年成長23％，主要是新青安跟市場交易熱絡帶動，預期今年大概維持這水準。對於房市展望，華南銀行表示，由於利率上升，加上央行限貸令、第7波選擇性信用管制，市場交易量大幅萎縮，但相對地，原物料上漲，加上資金動能仍存在，還有像台北市的土地取得受限，預期利率會往上走，交易量會縮小，都會區以外的房價跌幅相對會比較大，華南銀行會強化不動產貸款風險管理，避免不動產貸款過度集中，引導資金合理配置。在利率部分，華南銀行認為，美國聯準會12月可能再降息1碼、即0.25個百分點，對全行存放利差會增加1個BP（即0.01%），但評估明年美國會放慢降息節奏，最多降息4碼，川普關稅與移民政策的不確定性，可能會推升通膨，也不排除美國降息幅度會進一步縮減。此外，若川普兌現競選政見，可能推升通膨壓力，華南銀行表示，屆時美國仍將處於高利率環境，加上高額關稅可能引發其他國家報復性手段，使美國經濟面臨風險，在通膨及擴大財政赤字下，也將導致美元、美債利率處於高水準。至於台灣部分，華南銀行預估，今年底前政策利率仍會維持不變，明年美國聯準會若持續降息，台灣央行在明年底可能才會微幅調降政策利率。