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▲對於公務員輕生憾事，卓榮泰要求各部會機關徹查職場霸凌，若有被揭露要在一周內完成調查。（圖／記者李政龍攝，2024.11.20）

勞動部公務員發生輕生憾事，勞動部昨日調查報告出爐，卻稱北分署長謝宜容並非造成同仁輕生引發民怨炸鍋，對此行政院長卓榮泰今（20）日親上火線發表談話，首先向勞動部同仁家屬表達最高的歉意與遺憾，提及謝宜容記兩大過送懲戒，免職並不得再任公務員，全案也必須給家屬與國人真相，將送檢調詳細調查，也自己為沒能接住該同仁再度致歉，另下令所有機關盤點是否有職場霸凌，若有被揭露情事，都將在一周內完成調查、追究責任，要讓所有同仁在合理友善環境下，為國家、為人民做出貢獻。卓榮泰表示，今天要用非常沉痛的心情，向不幸過世勞動部同仁家屬，表達最高的歉意跟遺憾，稍早部長何佩珊已經檢討昨日調查報告後，公開表示幾項重大決定，首先是整個事件中有重大錯誤的謝宜容，記兩大過送懲戒，最嚴厲將會是免職並不得再任公務員；其次，勞發署長蔡孟良在整個事件中重大督導不周的責任，記一大過並調離主管現職，兩位副分署長、秘書室主任併案處理；第三，事件引起社會極大專注，必須給家屬跟國人真相，全案移送檢調單位，詳細調查追究責任，給家屬一個公道，而自己在事件中未能接住這位同仁，「我要表達最高歉意」。卓榮泰說，未來要用最嚴肅的態度，要求勞動部在最快的時間內做出最嚴厲的處置，來向社會交代，要求部會首長徹底清楚機關內部，不容許霸凌行為，若有被揭露情事，全部都要在一周內完成調查、追究責任，所有機關全盤啟動《職場防治霸凌作業辦法》，加強對同仁保護，縮短調查期間，落實執行後迅速回報行政院。卓榮泰強調，同仁的身心狀況要疼惜、要關心，注意大家工作分配與心理情形，內部任何管理都不容許、不尊重、辱罵，甚至是霸凌，他也知道勞動部在內各部會同仁飽受壓力，然而國家政策要落實執行推動，希望大家迅速做好心理輔導跟建設，未來營造一個合理友善的職場環境，所有部會首長都應該引以為戒，要讓所有同仁在合理友善環境下，為國家、為人民做出貢獻，最終第三度向家屬與國人致歉，鞠躬稱「對不起大家」。至於外界關注和何佩珊是否請辭，卓榮泰回應說，先讓她儘速完成責任追究，至於責任歸屬部分「我會詳細跟她討論」。