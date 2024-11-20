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▲閔熙珍認為自己再繼續努力只是浪費時間，因此決定辭去ADOR的社內理事職務、與母公司HYBE解除合約，同時也會追究HYBE違反股東契約的法律責任。（圖／閔熙珍 IG）

▲閔熙珍還在文中痛批：「HYBE在2024年發生的暴行會在KPOP歷史紀錄為空前絕後的事件。」（圖／閔熙珍IG）

南韓女團NewJeans的製作人、ADOR 前代表閔熙珍與母公司HYBE娛樂的鬥爭不斷，訴訟持續了長達7個月。今（20）日閔熙珍宣布解除與HYBE的股東合約、辭去ADOR事務所內部理事的職務，她更寫下長文痛批HYBE：「2024 年的惡行將成為 K-POP 歷史上空前絕後的事件。」閔熙珍今日透過正式聲明表示：「我今天辭去 ADOR 社內理事一職。另外，將解除與 HYBE 簽訂股東間的合約。」同時她也表示，將向 HYBE 追究違反股東間合約事項的法律責任，並對 HYBE 及其相關人士的眾多非法行為採取必要的法律措施。閔熙珍指出，過去7個月因HYBE嚴重違反股東合約而摧毀了ADOR，她已花光所有努力去挽救，但HYBE至今仍未承認錯誤，也沒有任何改變的跡象，閔熙珍形容自己就似身在地獄中，付出努力卻只是浪費時間，因此決定做出了斷。此外，閔熙珍也控訴，自己分明是被單方面解雇，但HYBE卻透過媒體聲稱她是辭職並接手製作工作，她形容HYBE在2024年的暴行將被記錄爲K-POP歷史上空前絕後的事件。文末，閔熙珍不忘感謝這半年來的支持她的粉絲們，並期望大家多多關注她今後展開的新K-POP旅程。而在正式聲明公布後，閔熙珍也取消追蹤ADOR 與NewJeans的IG帳號，並發出1張拿著「辭職」的兔子哽圖。