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▲大聯大控股永續長曾國棟鼓勵參賽者透過實際推動ESG，創造對社會更大的貢獻。(圖／記者黃文德翻攝)

▲2024IMV科技創新獎金得獎名單。(圖／記者黃文德翻攝)

「ESG科技創新推動聯盟」連續第三年推動、支持以科技創新實踐環境永續的「2024 IMV科技創新獎金競賽」，歷經近7個月、超過200天的推動，從來自17縣市共140組企業或團隊中脫穎而出的全國30強，於11/19進行決選與頒獎典禮，選出第三屆競賽中17組最具I.M.V.精神－具備科技創新、市場掌握、以及永續價值的得獎企業與團隊。由全球最大半導體通路商大聯大控股發起，結合上下游生態圈光寶科技、佳世達科技、研華科技、精誠資訊共同倡議的「ESG科技創新推動聯盟」，整合各企業的專業資源、解決方案、產品優勢，支持結合科技創新解決農林漁牧問題、生態復育議題、節能減碳課題的創新企業與團隊。ESG科技創新推動聯盟主席、大聯大控股永續長曾國棟表示，IMV科技創新獎金是一個讓主辦方、參賽者都能透過實際推動ESG，創造對社會更有貢獻、更具價值的平台，藉此我們能夠接觸到這麼多結合科技創新投入節能、生態、氣候課題的企業與團隊，期待聯盟成員結合軟硬體技術整合、零件供應等資源，能夠協助得獎企業與團隊持續發展、提升效率、實踐永續。繼2022年第一屆競賽選出17組、第二屆選出18組得獎企業與團隊後，第三屆競賽、總獎金達新台幣510萬元的「IMV科技創新獎金」於今年4月起跑，歷經初選、工作坊、業師交流、實地訪查、複選以及決選，脫穎而出的30組企業與團隊，地區涵蓋北、中、南、東、離島各縣市，領域橫跨智慧種植養殖、病蟲害防治、生態復育、氣候應變、節能減碳、再生能源等，展現從學生團隊到企業對產業與永續的關注，以及結合科技帶動創新商業模式與生態體系的創新能量。「ESG科技創新推動聯盟」表示，面對極端氣候、人口結構老化等外在因素的影響，結合科技能量支持農林漁牧等一級產業的創新與轉型，是聯盟成員認為台灣這片土地最應該被珍惜並且開闢新出路的根本與價值；另一方面，從提升能源效率、減少碳排放等面向來減緩地球暖化，也是作為產業中的每一份子不能迴避的責任與使命。期待透過競賽接觸更多關注議題、持續努力投入的企業與團隊，並喚起更多期待在「氣候緊急狀態」的緩解與因應盡一份心力的企業共同投入，共同傳遞、擴大為台灣的未來一起努力的正面價值。