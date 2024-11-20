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▲本次12強情蒐奏效，台澳大戰更出現打者林立看完情蒐後就敲出安打的名場面。（示意圖／翻攝自緯來體育）

▲中華隊前進東京大巨蛋，即將面對剩下的3隊強敵。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.20）

2024年世界棒球12強賽中華隊創造歷史新紀錄，闖進4強目前已經在東京備戰，明（21）日將與A組第一的委內瑞拉對決。本次中華隊選手們表現振奮了全體國人，但其實英雄不只在螢光幕前看到的帥氣球員與教練們，還有一群默默負責情蒐的團隊，粉專「扛布者-為紡織而活的男子」也將情蒐團隊中的「徐樂」追逐棒球夢的經歷訴說給台灣球迷們知曉。粉專「扛布者-為紡織而活的男子」昨（19）日撰文分享，若要講一個沒有棒球就吃不下飯、睡不著覺，甚至就活不下去的棒球癡、棒球狂，可能很多人會想到體育主播徐展元，但對他來說，他會先想到「徐樂」，就這次情蒐團隊之一「灼見運動數據 StatsInsight」的執行長。扛布者表示，徐樂是個不折不扣的棒球狂熱分子，但因為非正統體系出身，甚至非科班的學生，難以擠入職棒這個窄門，但徐樂仍堅持每天自主訓練、假日打業餘比賽外。扛布者透露，其實徐樂本身專業是建築，一個相當花時間的專業，「如果今天他不走上棒球這條路，今天搞不好他就是某旅美知名建築師徐樂的身分，日進斗金，只是對他來說，棒球就是生命。」徐樂寧可放著好好的建築師不做，跑去當旅美球員翻譯、回台灣參加中職選秀，甚至替代役時也選擇到台東的大王國中當棒球教練，這一輩子就是「沒有棒球就吃不下飯」的代表。徐樂曾被很多人勸說過「大可不必那麼辛苦吧！」連他自己也想過要轉行，為下一頓麵包著想，「結果一個轉身，他就開始加入運動科學、棒球數據的行列。」扛布者說，當時徐樂在電話裡跟他說「美國有Trackman，台灣也可以有灼見！」起初他還覺得徐樂有夠不知天高地厚，但幾年下來，的確漸漸看到成果，不只有些運動訓練中心、甚至也有些職業球團開始使用他的系統來提升選手表現。到了2019年，徐樂開始為中華隊效力，加入了情蒐團隊，跟著團隊東奔西跑，一下要去美國，要去哪裡看選手，一下要開會等等。「雖然他最後沒有以『選手』的身分站上職業、國際賽場，但他的『棒球魂』絕對也是我們能站上四強之巔的關鍵之一。」扛布者表示，雖然徐樂的故事講起來很熱血，但回歸現實面，當激情退卻，包括徐樂等情蒐小組團隊，多數時候都是必須勤儉持家地過活，甚至有時當遇到攻擊、或者拿不到預算、計畫，公司跟團隊都會斷炊。所以我想多寫一點他們的故事，扛布者感性地說，「，而若未來這些人被迫放棄夢想之時。我想棒球可能又要回到『吃鍋貼』的起點了。」