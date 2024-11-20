2024年世界棒球12強賽中華隊創造歷史新紀錄，闖進4強目前已經在東京備戰，明（21）日將與A組第一的委內瑞拉對決。本次中華隊選手們表現振奮了全體國人，但其實英雄不只在螢光幕前看到的帥氣球員與教練們，還有一群默默負責情蒐的團隊，粉專「扛布者-為紡織而活的男子」也將情蒐團隊中的「徐樂」追逐棒球夢的經歷訴說給台灣球迷們知曉。

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為了棒球痴狂！徐樂的奇幻棒球人生

粉專「扛布者-為紡織而活的男子」昨（19）日撰文分享，若要講一個沒有棒球就吃不下飯、睡不著覺，甚至就活不下去的棒球癡、棒球狂，可能很多人會想到體育主播徐展元，但對他來說，他會先想到「徐樂」，就這次情蒐團隊之一「灼見運動數據 StatsInsight」的執行長。

扛布者表示，徐樂是個不折不扣的棒球狂熱分子，但因為非正統體系出身，甚至非科班的學生，難以擠入職棒這個窄門，但徐樂仍堅持每天自主訓練、假日打業餘比賽外。

扛布者透露，其實徐樂本身專業是建築，一個相當花時間的專業，「如果今天他不走上棒球這條路，今天搞不好他就是某旅美知名建築師徐樂的身分，日進斗金，只是對他來說，棒球就是生命。」

徐樂寧可放著好好的建築師不做，跑去當旅美球員翻譯、回台灣參加中職選秀，甚至替代役時也選擇到台東的大王國中當棒球教練，這一輩子就是「沒有棒球就吃不下飯」的代表。

▲12強棒球錦標賽「台澳大戰」今（16）日在台北大巨蛋開打，不少粉絲觀看直播時，意外發現教練團的彭政閔和內野手林立拿紙討論戰略的模樣很像在訂飲料。（圖／翻攝自緯來體育）
▲本次12強情蒐奏效，台澳大戰更出現打者林立看完情蒐後就敲出安打的名場面。（示意圖／翻攝自緯來體育）
轉身加入中華情蒐團隊！徐樂東奔西走燃燒棒球魂

徐樂曾被很多人勸說過「大可不必那麼辛苦吧！」連他自己也想過要轉行，為下一頓麵包著想，「結果一個轉身，他就開始加入運動科學、棒球數據的行列。」

扛布者說，當時徐樂在電話裡跟他說「美國有Trackman，台灣也可以有灼見！」起初他還覺得徐樂有夠不知天高地厚，但幾年下來，的確漸漸看到成果，不只有些運動訓練中心、甚至也有些職業球團開始使用他的系統來提升選手表現。

到了2019年，徐樂開始為中華隊效力，加入了情蒐團隊，跟著團隊東奔西跑，一下要去美國，要去哪裡看選手，一下要開會等等。「雖然他最後沒有以『選手』的身分站上職業、國際賽場，但他的『棒球魂』絕對也是我們能站上四強之巔的關鍵之一。」

▲中華隊首席教練高志綱集合中華隊團隊進行練習討論。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.20）
▲中華隊前進東京大巨蛋，即將面對剩下的3隊強敵。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.20）
幕後英雄不只一人！激情過後的現實面仍須面對

扛布者表示，雖然徐樂的故事講起來很熱血，但回歸現實面，當激情退卻，包括徐樂等情蒐小組團隊，多數時候都是必須勤儉持家地過活，甚至有時當遇到攻擊、或者拿不到預算、計畫，公司跟團隊都會斷炊。

所以我想多寫一點他們的故事，扛布者感性地說，「雖然寫球員會替我帶來更高的流量，但如果今年我們沒有這些幕後英雄，我們棒球實力不會看到顯著的提升，而若未來這些人被迫放棄夢想之時。我想棒球可能又要回到『吃鍋貼』的起點了。」

【本文獲臉書粉絲團《扛布者-為紡織而活的男子》授權引用報導】


 

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