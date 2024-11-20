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勞動部勞動發展署北分署一名吳姓員工疑遭分署長謝宜容霸凌而輕生，謝宜容雖遭停職，但至今仍神隱未出面道歉，而勞動部昨日公布的調查報告中一句「目的良善」更是引爆眾怒，勞動部長何佩珊今（20）日在立院備詢時表示將會向行政院長請辭。公務員疑遭霸凌輕生事件也令許多人想起2013年的震驚全國的洪仲丘事件。2013年6月23日，陸軍六軍團542旅義務役下士洪仲丘因攜帶具備照相功能之手機和MP3隨身碟進入軍營，經衛哨查獲，遭控違反軍隊資訊安全保密規定，經士官獎懲評議委員會（士評會），函送陸軍機步269旅高山頂營區，實施禁閉室「悔過」處分一周。7月3日，體重98公斤的洪仲丘在室外操練，由於室外溫度達紅旗警戒、體重指數過高時，禁閉單位仍執行操練，造成洪仲丘中暑、熱衰竭，引發彌散性血管內凝血，而送醫治療。7月4日上午5時，洪仲丘家屬不忍其受苦，決定拔管，放棄急救，7時12分宣告不治，法醫判定死因為過度體能操練引發運動型中暑及低血鈉腦症導致多重器官衰竭死亡。洪仲丘案自此爆發。由於洪仲丘遭禁閉當時，269旅禁閉室的16支監視器完全沒有畫面，軍方遭質疑故意刪除畫面，國防部也被譏諷為「國防布」。桃園地檢署過濾監視器畫面，研判「人為故意刪除」畫面可能性不高，之所以出現黑畫面，認為可能與軍方疏於維修和監視器線路老舊有關。7月9日，國防部公布行政調查結果，承認此案件確有諸多缺失，有「處分程式不夠周延」、「禁閉室管理欠當」、「課表流於形式」、「戒護管理人員訓練不足」、「體能訓練強度不符規定」、「陸軍司令部督管不周」及「國軍資通安全」等嚴重違失情形。洪仲丘案引爆民眾對軍中人權不滿，公民1985行動聯盟號召7月20日舉辦「公民教召」遊行，晚間6時在中正紀念堂舉行追思晚會，當時約有超過3萬名「白衫軍」齊聚北市西門町國防部博愛大樓門前抗議。8月3日，在洪仲丘告別式前夕，民團發起「萬人送仲丘」晚會運動，號召眾人穿「白衣」要求「真相大白」，主辦單位預估25萬人參加。洪仲丘案發生，國防部成為眾矢之的，時任國防部長高華柱因此案兩度請辭，總統馬英九終於2013年7月29日同意，由副部長楊念祖於8月1日接任國防部長。時任陸軍司令李翔宙，也曾因洪仲丘案二度向國防部長請辭，但獲慰留。洪仲丘案雖然讓國防部遭受猛烈攻擊，但也促成軍審法與禁閉制度廢除立法院於2013年8月13日火速通過軍事審判法修正案，將軍審區分為戰時與非戰時，僅有戰時才適用軍審法；非戰時則回歸普通法院依刑事訴訟法審判。因此洪仲丘案移審桃園地方法院。2014年3月7日，桃園地院一審宣判，連長徐信正遭判8個月有期徒刑，542旅前旅長沈威志等另外12名被告各判3至6個月有期徒刑。2017年3月16日，高院審理洪仲丘案更一審辯論終結。在辯論期間，洪仲丘父母與何江忠、徐信正、劉延俊、范佐憲與陳以人等人和解，但是未與沈威志和解，洪仲丘母親一度批評沈毫無悔意，堅不認錯。2014年3月7日，桃園地院一審宣判，連長徐信正遭判8個月有期徒刑，542旅前旅長沈威志等另外12名被告各判3至6個月有期徒刑。2017年3月16日，高院審理洪仲丘案更一審辯論終結。在辯論期間，洪仲丘父母與何江忠、徐信正、劉延俊、范佐憲與陳以人等人和解，但是未與沈威志和解，洪仲丘母親一度批評沈毫無悔意，堅不認錯。洪案發生後，各界要求國軍廢除禁閉制度，2015年4月21日立法院三讀通過修正《陸海空軍懲罰法》，廢除「禁閉」制度，改為「悔過」，並將「悔過」天數上限由30天下修為15天。新修法並增列軍官「降階」及「降級」、士官「撤職」、「降階」及「檢束」、士兵「罰薪」等懲罰種類。國防部在洪案發生後，立即關閉全台禁閉室，除更新硬體設施外，並將禁閉室改為悔過室，而且統一交由軍團來管理，全台18個禁閉室改為9個悔過室。依據國防部新措施，實施悔過懲罰之軍人將接受「三八制」悔過教育，也就是上課8小時（軍紀課6小時、心輔課1小時、自由活動1小時）、休息8小時與睡眠8小時。然而「三八制」悔過教育也遭到許多質疑，認為待悔過室比站衛兵還爽，日後恐怕有許多軍事訓練役男為了逃避出操、站衛兵，寧願以下犯上，刻意去作悔過處罰。