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▲棒棒堂成員小煜(左起)、小杰、威廉、敖犬、阿緯、王子開心團聚，一起錄製新節目《來吧！哪裡怕》。（圖／TVBS提供）

▲王子（邱勝翊）直言如果一起睡，會錄不到最後一集。（圖／TVBS提供）

《來吧！哪裡怕》將於12月7日首播，久違15年，棒棒堂六位成員敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子終於要正式合體。在拍攝海報當天，威廉幽默稱阿緯是「唯一變帥的」，因為他「進步空間比較大」，王子則對於要合宿感到擔心，直言：「一人一間比較安全，不然怕錄不到最後一集！」爆笑對話讓粉絲更加期待節目內容，紛紛直呼：「青春真的回來了！」拍攝主視覺海報時，成員們被問到認為誰的狀態最好？敖犬笑說：「我們是不會誇對方帥的，只會說對方有多醜。」小煜驚嘆阿緯即使成了坐辦公室的CEO還是保持腹肌，威廉則笑稱：「阿緯是我們當中唯一變帥的，因為他進步空間較大。」相愛相殺的互動讓拍攝現場充滿笑聲，6人的化學反應備受期待。而對於首次錄影合宿，威廉感動稱讚大家依然很有搞笑天賦；王子被問到之後想與誰同住時，秒回：「我覺得一人一間，最後一集再一起睡，不然很怕錄不到最後一集。」不過相比當年的宿舍生活，6人對升級版錄影環境十分滿意，尤其阿緯帶來旗下餐廳美食，讓大家大讚：「吃得好、睡得好，很開心！」粉絲們也相當期待可以看到他們重現棒棒堂的唱跳表演，小杰表示：「過了15年，新的棒棒堂會呈現什麼樣的表演很值得期待，說不定主唱或領舞會換人喔！」小煜則笑說：「單飛這幾年出過幾張專輯、EP， 都沒有掀起什麼波瀾，希望這次一起掀起更大的熱潮！」