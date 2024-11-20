勇奪泰國本土新片票房冠軍的恐怖新片《鬼碟仙》，即將在本週五（11/22）於台灣驚嚇獻映。本片以「睡眠」結合「通靈板」為題材，描述只要接觸通靈板碟仙遊戲的人，都會被惡靈纏身、夜不成眠，只要一入睡就將必死無疑。
據悉，這是導演克里塔納特瓦卡拉農塔古爾根據身旁友人飽受睡眠問題而產生的靈感，認為這是電影劇情鮮少出現的切入點。尤其本片新生代演員雲集，曾演過BL劇《痞子壞壞愛》的人氣男星周泰然，便在片中頂著厚重黑眼圈，狼狽演出三個禮拜未能睡覺的主角，讓他直呼：「非常具有挑戰性！」
此外，曾演出BL劇《球愛神助攻》，今年也曾來台灣舉辦見面會的克里塔農安查納南（Ping）也克服恐懼，首度參與鬼片演出。值得一提的是，本片拍攝期間也傳出靈異現象，不只一位演員感受到超自然現象，甚至在片中飾演靈媒的演員薩拉烏馮蘇克山（Bonny）也因為具有陰陽眼體質，證實他在現場真的撞鬼了！
周泰然頂熊貓眼狼狽演出《鬼碟仙》！Ping克服恐懼首度挑戰鬼片
取材泰國古老通靈板傳說的恐怖新作《鬼碟仙》，描述只要接觸過通靈板碟仙遊戲的人，都會遭到惡靈纏身導致夜不成眠；一旦入睡，便可能遭到邪惡力量吞噬。而這「入睡就得死」的靈感，正源自導演克里塔納特瓦卡拉農塔古爾周遭人們的生活經驗，他分享：「靈感來自日常生活中睡眠不足的壓力，由於工作繁重，大家常常無法正常入睡，而這種狀態是相當折磨人的！」少見的電影切入點，也讓本片新鮮感十足。
尤其本片集結眾多泰國新生代演員，憑藉BL劇《痞子壞壞愛》累積眾多粉絲的男星周泰然，在片中自願扮醜，頂著厚重黑眼圈，狼狽演出三個禮拜未能睡上覺的主角，飽受折磨與近乎發瘋的模樣，讓他直呼：「非常具有挑戰性！」他進一步表示：「我從來沒演過這樣的角色，在演技上，我得讓觀眾感受到角色的疲憊感，讓他們感受到這個角色是『真的很久』沒有入睡了。」此外，在社群上擁有百萬粉絲，今年9月曾來台舉辦過見面會的超紅BL劇男星「Ping」克里塔農安查納南，也在片中因為恐怖的碟仙遊戲，導致身邊親近的人遭到惡靈騷擾。尤其這是他首度挑戰鬼片演出，他也表示：「這種角色是我從未演過的，這讓我面臨很大的挑戰，尤其這還是一部鬼片，而我本身是怕鬼的人，但我希望每個人都能跟我一起關注本片，絕對是個有趣的故事！」期待粉絲們能看見他克服恐懼的不同面向。
《鬼碟仙》片場頻傳靈異現象！陰陽眼演員證實「鬼在2樓」
尤其在拍攝《鬼碟仙》過程當中，多位演員都紛紛表示在片場感受到靈異現象，更有人曾在現場被從未見過的男性在角落凝視，也有人聽到樓上傳來腳步聲與猛烈震動聲，但查看過後卻發現樓上空無一人。在片中飾演靈媒的「Bonny」薩拉烏馮蘇克山，因為本身就有陰陽眼體質，也證實現場真的有鬼：「有一幕拍攝和朋友待在一起的場景，鬼就在二樓，很明顯，而且一直待到午夜。」戲裡戲外都充滿讓人毛骨悚然的經歷。
這部勇奪泰國本土新片票房冠軍，嚇翻全泰的《鬼碟仙》，即將在本週五（11/22）於台灣驚悚獻映。本片劇情描述Phi Am是一種惡毒又詭異的超自然靈體，深植於泰國民間傳說和神話當中，並被認為是一名遭受悲慘和不公正死亡的女性復仇之魂。在泰國，小時候的姍玩了禁忌的通靈遊戲，不僅失去母親，也成為姍的童年創傷，讓她持續被惡靈纏身。她因此向姐姐貝兒和靈媒蒙尋求幫助以打破詛咒。
幾年後，貝兒的室友阿琳因為兒子車禍過世而陷入痛苦，更時常感受到不明靈體的凝視。在貝兒的引薦下，她也找上了蒙，並發現這一切都與一名同樣沉浸在噩夢當中的年輕男子阿泰有關。所有人夜不成眠，而這一切都與他們曾接觸過的通靈遊戲有關！他們必須與時間賽跑，以防止進一步的悲劇發生。最終他們能否驅逐靈體找到平靜，還是將被遊戲中的邪惡力量所吞噬呢？欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團https://www.facebook.com/ccasiaworld與Instagram專頁https://www.instagram.com/caichang_film查詢。
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此外，曾演出BL劇《球愛神助攻》，今年也曾來台灣舉辦見面會的克里塔農安查納南（Ping）也克服恐懼，首度參與鬼片演出。值得一提的是，本片拍攝期間也傳出靈異現象，不只一位演員感受到超自然現象，甚至在片中飾演靈媒的演員薩拉烏馮蘇克山（Bonny）也因為具有陰陽眼體質，證實他在現場真的撞鬼了！
周泰然頂熊貓眼狼狽演出《鬼碟仙》！Ping克服恐懼首度挑戰鬼片
取材泰國古老通靈板傳說的恐怖新作《鬼碟仙》，描述只要接觸過通靈板碟仙遊戲的人，都會遭到惡靈纏身導致夜不成眠；一旦入睡，便可能遭到邪惡力量吞噬。而這「入睡就得死」的靈感，正源自導演克里塔納特瓦卡拉農塔古爾周遭人們的生活經驗，他分享：「靈感來自日常生活中睡眠不足的壓力，由於工作繁重，大家常常無法正常入睡，而這種狀態是相當折磨人的！」少見的電影切入點，也讓本片新鮮感十足。
尤其本片集結眾多泰國新生代演員，憑藉BL劇《痞子壞壞愛》累積眾多粉絲的男星周泰然，在片中自願扮醜，頂著厚重黑眼圈，狼狽演出三個禮拜未能睡上覺的主角，飽受折磨與近乎發瘋的模樣，讓他直呼：「非常具有挑戰性！」他進一步表示：「我從來沒演過這樣的角色，在演技上，我得讓觀眾感受到角色的疲憊感，讓他們感受到這個角色是『真的很久』沒有入睡了。」此外，在社群上擁有百萬粉絲，今年9月曾來台舉辦過見面會的超紅BL劇男星「Ping」克里塔農安查納南，也在片中因為恐怖的碟仙遊戲，導致身邊親近的人遭到惡靈騷擾。尤其這是他首度挑戰鬼片演出，他也表示：「這種角色是我從未演過的，這讓我面臨很大的挑戰，尤其這還是一部鬼片，而我本身是怕鬼的人，但我希望每個人都能跟我一起關注本片，絕對是個有趣的故事！」期待粉絲們能看見他克服恐懼的不同面向。
《鬼碟仙》片場頻傳靈異現象！陰陽眼演員證實「鬼在2樓」
尤其在拍攝《鬼碟仙》過程當中，多位演員都紛紛表示在片場感受到靈異現象，更有人曾在現場被從未見過的男性在角落凝視，也有人聽到樓上傳來腳步聲與猛烈震動聲，但查看過後卻發現樓上空無一人。在片中飾演靈媒的「Bonny」薩拉烏馮蘇克山，因為本身就有陰陽眼體質，也證實現場真的有鬼：「有一幕拍攝和朋友待在一起的場景，鬼就在二樓，很明顯，而且一直待到午夜。」戲裡戲外都充滿讓人毛骨悚然的經歷。
這部勇奪泰國本土新片票房冠軍，嚇翻全泰的《鬼碟仙》，即將在本週五（11/22）於台灣驚悚獻映。本片劇情描述Phi Am是一種惡毒又詭異的超自然靈體，深植於泰國民間傳說和神話當中，並被認為是一名遭受悲慘和不公正死亡的女性復仇之魂。在泰國，小時候的姍玩了禁忌的通靈遊戲，不僅失去母親，也成為姍的童年創傷，讓她持續被惡靈纏身。她因此向姐姐貝兒和靈媒蒙尋求幫助以打破詛咒。
幾年後，貝兒的室友阿琳因為兒子車禍過世而陷入痛苦，更時常感受到不明靈體的凝視。在貝兒的引薦下，她也找上了蒙，並發現這一切都與一名同樣沉浸在噩夢當中的年輕男子阿泰有關。所有人夜不成眠，而這一切都與他們曾接觸過的通靈遊戲有關！他們必須與時間賽跑，以防止進一步的悲劇發生。最終他們能否驅逐靈體找到平靜，還是將被遊戲中的邪惡力量所吞噬呢？欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團https://www.facebook.com/ccasiaworld與Instagram專頁https://www.instagram.com/caichang_film查詢。