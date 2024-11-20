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▲阿弟（左）在演唱會上被阿信（右）霸氣一拉，眼神不敢直視對方。（圖／gd_little_zg ig）

▲Energy為了新加坡的演唱會，馬不停蹄練習，牛奶（左一）還狂練人體大風車。（圖／相信音樂提供）

最殺唱跳男團Energy火力全開，魅力席捲全亞洲，他們預計本週六11月23日將前往新加坡室內體育館開唱，暌違22年再度到新加坡合體演出，讓五人相當期待，更彼此信心喊話：「我們準備好了！」為了帶給新加坡歌迷更精采的演出，團長牛奶練團時就不時來個「人體大風車」，希望成為肌肉記憶。而在這之前他們的腳步也從未停下，上週還到五月天演唱會上海站當嘉賓，掀起討論，尤其是阿信對著阿弟「霸道總裁拉」，阿弟也說當下被震懾到，甚至有些站不穩。Energy在上個月前往新加坡舉行「一觸即發」唯一簽票會，近萬人塞爆現場，讓他們感受到粉絲的熱情支持與呼喊，直到現在他們仍然記憶猶新回味無窮。轉眼間新加坡演唱會即將正式來臨，為了這次暌違22年的新加坡演出，Energy也緊鑼密鼓地準備著演唱會內容，希望將演出做得更加精準、有可看性。牛奶也勤練大風車，希望在台上演出時不要掉漆。Energy在新加坡演唱會前，還到上海擔任五月天演唱會演出嘉賓，在4.5萬人面前唱跳〈二次西遊〉、〈星期五晚上〉格外熱血。而近日網路上盛傳一段阿弟被五月天阿信霸氣一拉的畫面，也讓網友興奮討論，「血壓會升高頭昏到不行吧！」、「我也想被霸道總裁這樣拉」。而阿信突如其來的舉動，也確實讓阿弟一時不知所措，更害羞得不敢直視，阿弟說：「當下被阿信哥的氣場震懾到，有點站不穩的感覺！」更笑稱沒想到阿信這麼有力氣，也非常開心能再跟五月天同台、與阿信一同飆歌。而Energy當完嘉賓，也沒有忘記自己的本分，持續練習演唱會內容，也將北高雙蛋的演出內容更加昇華，除了節目有新的升級調整外，也設計彩蛋歌曲，為熱情的新加坡再提高溫度。新加坡場結束後，Energy也將於12月27日於上海瓦肆VAS est舉辦「Here I Am 我在」演唱會，這不僅是他們首次在上海舉行專場演出，他們也說這場將不同於「一觸即發」巡迴演唱會，將重新打造節目內容，並以更近距離的方式與歌迷們互動，就像與許久不見的老朋友歡聚，一起分享、回味青春時期的經典與回憶。