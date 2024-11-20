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2024年世界棒球12強賽進入超級循環賽，委內瑞拉隊總教練羅培茲（Omar Lopez）今（20）日於賽前記者會分享備戰心得，並透露球隊王牌投手勝騎士因處理日本簽證問題而缺席訓練，確定趕不上明天出賽，故對中華隊不會先發。對此，中華隊總教練曾豪駒表示，看新聞才知道，但已經有預設幾名假想敵。對於勝騎士缺席賽前官方訓練，羅培茲解釋：「他目前已經回到委內瑞拉處理簽證問題，處理完畢後會立即趕回日本。」在少了勝騎士的情況下，羅戈與富藍戈兩位投手都有可能先發出戰中華隊。被問到委內瑞拉可能派出羅戈與富藍戈出戰，總教練曾豪駒表示，這兩位投手都是熟悉的對手，「主要是看臨場狀況的掌握，如何突破他們，相信我們的選手會準備好迎戰。」無論是哪一名投手先發，中華隊都已經做好準備，曾總說：「國際賽有很多不確定因素，因此我們已經針對不同情況做好準備，希望球員能展現出最好的狀態。」