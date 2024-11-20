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即將卸任的美國總統拜登在俄烏戰爭滿千日之際，批准烏軍使用美製長程飛彈襲擊俄羅斯領土，並提供烏克蘭殺傷性地雷以阻擋俄軍攻勢，俄烏戰爭的緊張情勢升高，美國駐烏克蘭大使館在今（20）日因可能發生「重大空襲」而緊急閉館。不過，《路透社》獨家報導披露，俄羅斯總統蒲亭對於與川普討論停戰協議持開放態度，但排除做出任何重大領土讓步的可能性，且堅持基輔必須放棄加入北約。《路透社》報導援引5位消息人士的看法，他們是了解克里姆林宮想法的現任和前任俄羅斯官員，消息人士透露，蒲亭願意與川普討論有關烏克蘭停火的協議，但排除做出任何重大領土讓步的可能性，並堅持要求基輔放棄加入北約的盤算。消息人士指出，克里姆林宮可能會大致同意凍結前線衝突，烏東地區領土的精確劃分還有談判的空間，儘管莫斯科已經聲稱頓內茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松等地是俄羅斯的一部分，但是實際上烏克蘭部隊仍在烏東佔有小部分土地。而在烏克蘭北部和南部等地，俄羅斯也可能願意從目前佔領的土地上撤軍。蒲亭堅持的是烏克蘭必須放棄加入北約組織，以維持其中立性，蒲亭不會接受北約軍隊出現在烏克蘭領土上，在烏克蘭同意中立的前提下，蒲亭願意給予烏克蘭安全保證。然而，隨著拜登允許烏克蘭向俄羅斯領土發射美製飛彈，可能會讓和談局勢變得複雜。且烏克蘭總統澤倫斯基也多次強調不願意放棄任何領土，如果無法達成停火協議，那麼俄羅斯將繼續戰鬥。