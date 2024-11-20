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立法院長韓國瑜日前在朝野協商抱怨，立法院開院會時，現場都不見任何立委，畫面很難看。韓國瑜今（20）日朝野協商再度提到，行政院長卓榮泰昨到立法院報告追加減預算案，但台下一個立委都沒有，畫面實在太難看。韓國瑜說重話，難道要硬性規定，要依政黨比例派人代表出席嗎？韓國瑜今說，昨天行政院長卓榮泰報告追加減預算案，全場卻沒有一個立委在，卓揆非常慎重，帶了財政部長、主計長來，但現場卻一個立委都沒有，拜託朝野3黨黨團幹部轉達，一定要派輪值立委在現場。他還拉高聲音說，「實在是太難看了。」韓國瑜說，昨天到最後只有國民黨立委陳永康與民進黨立委王正旭在場，他還特別去拜託這兩位龜鹿二仙，立法院很常在二讀、三讀法案時，一個立委都沒有，只剩王正旭，「我太感謝他啦，不然立法院就空城計。」韓國瑜說，各黨都有不分區立委，就照政黨比例，藍綠白分別是2比2比1，照比例派代表出席，「一定要我硬性規定嗎？」