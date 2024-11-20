蘋果釋出最新iOS 18.1.1作業系統，根據蘋果網站說明，此次更新為安全性修正，並建議所有用戶更新，主要修復 JavaScriptCore和WebKit安全漏洞，且有證據顯示已被駭客利用，因此呼籲所有用戶盡快進行升級，以降低使用風險。
官方指出，JavaScriptCore會讓處理惡意製作的 Web 內容導致任意程式碼執行，WebKit則是處理惡意網站內容時可能引發跨站腳本攻擊。蘋果已經掌握到此安全性的問題，且該安全漏洞目前已在 Intel 晶片的 Mac 上被利用，官方呼籲要盡快更新最新版本，才能維持系統安全。
通常作業系統來到iOS X.X.X的版本不太會是功能上的更新，大多是修正重大系統漏洞或是功能補強，同時，根據以往更新的經驗來看，也不太會出現像是耗電、卡頓等常見的更新災情，因此用戶可以放心更新。
至於iOS 18.2版本何時推出？根據外媒指出，有可能會在12月初釋出，預料會在Apple Intelligence相關應用上會再往前邁進，可能會在Siri導入ChatGPT，提供生成式的對話，預料會成為該版本的一大亮點，而台灣Apple Intelligence則預料明年才會支援中文版。
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通常作業系統來到iOS X.X.X的版本不太會是功能上的更新，大多是修正重大系統漏洞或是功能補強，同時，根據以往更新的經驗來看，也不太會出現像是耗電、卡頓等常見的更新災情，因此用戶可以放心更新。
至於iOS 18.2版本何時推出？根據外媒指出，有可能會在12月初釋出，預料會在Apple Intelligence相關應用上會再往前邁進，可能會在Siri導入ChatGPT，提供生成式的對話，預料會成為該版本的一大亮點，而台灣Apple Intelligence則預料明年才會支援中文版。