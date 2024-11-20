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▲中華隊投手林凱威進行投手守備練習。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.20）

▲中華隊投手陳柏清在東京巨蛋進行熱身。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.20）

▲中華隊在東京巨蛋練習賽前和台灣駐日代表處代表李逸洋合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.20）

2024年世界棒球12強賽四強超級循環賽明（21）日全面啟動，目前中華隊尚未公布先發投手，但據悉推出王牌左投林昱珉打頭陣的機率最大，其中中華隊在預賽投打俱佳，也反映在盤口上，中華隊在預賽長打火力驚人，加上委內瑞拉也有重砲群，》近期在首頁開出了免費單場專區，服務台灣運彩彩迷，而根據社群資訊顯示，看好中華隊能拔得頭籌的比例達70%，遠優於多明尼加。另外，，有機會拿到超商虛擬禮物卡、最新Apple Watch、iPad以及iPhone 16 Pro！更可參加球星見面會與「詹皇」詹子賢、「小可愛」江坤宇及啦啦隊曼容、君白近距離見面。