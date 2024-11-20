2024年世界棒球12強賽四強超級循環賽明（21）日全面啟動，中華隊首戰將對決預賽A組第一委內瑞拉，《台灣運彩》稍早開盤，看好中華隊能夠旗開得勝，不讓分賠率僅1.57，優於委國的1.77，本場比賽也開放單場投注。
目前中華隊尚未公布先發投手，但據悉推出王牌左投林昱珉打頭陣的機率最大，其中中華隊在預賽投打俱佳，也反映在盤口上，《台灣運彩》開出中華隊讓1.5分的盤口，不過賠率較高，達到2倍。
中華隊在預賽長打火力驚人，加上委內瑞拉也有重砲群，《台灣運彩》也開出總分大小8.5分的盤口。
《球王運彩分析平台inplayZ》近期在首頁開出了免費單場專區，服務台灣運彩彩迷，而根據社群資訊顯示，看好中華隊能拔得頭籌的比例達70%，遠優於多明尼加。
另外，台灣運彩推出的「棒球爭霸 全麵出擊」抽獎活動仍持續進行中，實體投注站不限球種、玩法，投注300元以上實體彩券就能參加抽獎，有機會拿到超商虛擬禮物卡、最新Apple Watch、iPad以及iPhone 16 Pro！更可參加球星見面會與「詹皇」詹子賢、「小可愛」江坤宇及啦啦隊曼容、君白近距離見面。
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