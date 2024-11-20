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勞動部勞發署北分署員工遭到分署長謝宜容霸凌，日前在辦公室輕生亡。民進黨立委劉建國、林淑芬今（20）日在立法院衛環委員會質詢時揭露，勞發署長蔡孟良的問題也很大，在職場中情緒失控、飆罵同仁，管理小學生一樣管理署內，導致署本部2年內101人離開，還有副署長寧可降調分署也不願意再繼續留著。劉建國質疑，除了謝宜容，勞發署長問題也很大，他問，有多少人提早退休，科長自願降級請調到區公所？屬出問題，分屬哪有不出問題，兩年來提前退休、調離現職零零總總101人離開，這樣正常嗎？蔡孟良說，離開原因很多，劉建國再質疑這是正常樣態？劉建國說，其他分屬都沒有像北分署跟屬本部這麼誇張，證明系統性問題確實存在，跟人力缺乏有什麼關係？要勞動部好好檢討。林淑芬也接獲情資，蔡孟良在職場中情緒失控、飆罵同仁，像管理小學生一樣署內有5S，要做衛生管理檢查、東西放整齊、茶水間要怎麼擺放，「像小學生一樣管理你的同仁」，導致有副署長寧可將調分署也不願意再繼續留著。蔡孟良否認霸凌、不當管理，他說，該名副署長是因為家庭因素離開。林淑芬怒罵「霸凌的人都不覺得自己霸凌別人」，「想走的人敢講真話嗎？霸凌就是這樣啊。」