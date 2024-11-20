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▲歐陽妮妮（左）預測寶寶性別是女生，張書豪（右）則預測是兒子。（圖／取自歐陽妮妮 YouTube）

女星歐陽妮妮今年7月宣布與男星張書豪結婚，9月透過社群平台向粉絲公開懷孕的好消息，今（20）日她在YouTube上發出影片，記錄先前與親友一起舉辦寶寶性別派對的過程，揭露腹中寶寶是男孩，結果揭曉的那刻歐陽妮妮感動落淚，更說要幫兒子再生一個妹妹。身為準爸爸的張書豪內心期待是女兒，但在產檢時看了超音波圖後，認為應該是一個男生，而歐陽妮妮則是一開始猜是男寶寶，但後來猜測是女兒。至於其他家人，歐陽娣娣許願是男孩，滿足自己小時候想要有哥哥的願望，而傅娟和歐陽娜娜則希望是女孩，歐陽龍則在一旁開心喊：「男女都好」。公開寶寶性別當天，歐陽妮妮在戳破氣球前猶豫超久，還被親友吐槽「還是明天再戳」，最後把氣球戳破揭曉答案那刻，現場飄出大量藍色氣球，代表肚子裡的寶寶是男孩，讓她感動落淚表示，「我要被保護了嗎？會有人保護我嗎？」隨後歐陽妮妮開心表示，希望自己可以被家裡兩個男生寵著，再爭取幫兒子生一個妹妹。傅娟則喊話「先兩個兒子再生一個女兒」，原本聽到這句話歐陽妮妮嚇一跳問說會不會太多了，但後來又改口說「我會努力」。