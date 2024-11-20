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各家銀行近期房貸水位吃緊，有建商突發奇想，主打「房貸申請掛保證」作為建案賣點。公平會今（20）日表示，陞禧建設開發銷售苗栗市「陞鎂園」建案時，廣告刊載「已預留華南銀行貸款額度」、「華南銀行信託保證」卻並非事實，決議開罰40萬元罰鍰。陞禧建設開發在推苗栗建案「陞鎂園」時，主打「已預留華南銀行貸款額度」、「華南銀行信託保證」。公平會表示，陞禧公司銷售「陞鎂園」建案，前述廣告給人的印象為民眾購買該建案，可以獲得華南銀行預留的貸款及擔保信託保證；但經調查後發現，陞禧公司並無與華南銀行簽訂預留貸款額度或信託保證相關文件。公平會認定，該行為已違反《公平交易法》第21條第1項規定，處40萬元罰鍰，這也是公平會首度針對建商宣稱銀行貸款額度及信託保證廣告不實，進行裁罰的新案例。公平會提醒，是否可以獲得房屋貸款及保證，是購屋者重要的考量因素，足以影響交易決定，故建商刊載不動產廣告，應注意確能提供相關內容，避免使用錯誤的廣告用語來誤導消費者遭處罰。