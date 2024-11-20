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▲小男孩樂團（下排）日前參與《影后》的星光紅毯，並首度演唱為戲打造的兩首歌曲〈Hey Girl〉、〈我想要擁有你〉。（圖／Netflix授權提供）

小男孩樂團為Netflix影集《影后》量身打造片尾曲〈Hey Girl〉及插曲〈我想要擁有你〉，輕快明亮的曲風加上貼近劇中人物心境的歌詞，讓人記憶點十足、一聽朗朗上口，歌迷們瘋狂敲碗歌曲上架。小男孩樂團表示，當時收到嚴藝文導演和丁長鈺製作人的邀請時非常激動，有趣的是，小男孩樂團在劇中更驚喜客串婚禮樂團，回憶當時拍片過程，米非被楊謹華搶麥克風，對方演技好到讓她覺得不像在演戲，而吉他手漢斯則直呼，謝盈萱有股震攝的力量，笑喊：「我超緊張！」《影后》片尾曲〈Hey Girl〉MV在上線後火速登上音樂排行發燒榜前三外，音源在短短5天內得三冠王，衝上KKBOX即時榜、華語新歌日榜和華語單曲日榜冠軍。歌曲由主唱米非攜手製作人賴佑政共同打造，直擊人心的詞曲搭配鼓手阿中的搖滾律動，唱出每個追夢人在光鮮與殘酷之間的掙扎與成長。聊到創作靈感，小男孩樂團在看完《影后》後相當有感，前後寫了六種不同版本的Demo提供給劇組，米非分享：「人生不免會遇到挫敗，但即便跌倒也要跌得漂亮！」從20歲開始追夢的阿中同感表示：「從打擊中學會找到自身優勢和價值，跟劇中相同的是，我們都需要機會跟舞台。」小男孩樂團也分享保持正向的小撇步，米非和漢斯都是藉由音樂將情緒轉為旋律，斜槓擔任廣告集團CEO的昌哥則透露，和團員相聚寫歌，演出就是他的能量來源，「在不同專業身分切換，左右腦的交替，就是我平衡且能維持正面思考的秘訣。」阿中則是推薦「放心假」讓自己爽快，「先去吃一週的美食，然後再找哥們吃第二輪。先處理心情再好好看待事情，給自己一個緩衝地帶再走下一步。」此外，聊到這次客串《影后》婚禮樂團，米非回憶最印象深刻的是周凡（楊謹華飾）搶她麥克風的橋段：「當時覺得不在演戲，她們演得太真實了！」阿中也說：「當時導演要我和周凡有搞笑互動，可以邊演邊做自己很開心。」而剛追完謝盈萱另部作品的漢斯，則在親眼看到影后現場演出後忍不住誇讚「太厲害」，還透露對方自帶強大氣場，「看到老師走過來感覺隨時會被『點名』好緊張！」因工作忙碌而無緣拍攝的昌哥則感嘆道：「沒辦法一睹影后們飆戲很可惜！真的是近年最遺憾的事情之一。」