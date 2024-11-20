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▲週五、週六（22日、23日），水氣逐漸減少，桃園以北、東半部還是有雨，但會逐日減緩。（圖／中央氣象署提供）

▲下週四起有一波更強的冷空氣南下，挑戰大陸冷氣團等級，降溫有感，不過強度還需要進一步觀察。（圖／中央氣象署提供）

東北季風加華南水氣影響，明（20）日桃園以北、宜蘭降雨明顯，溫度轉涼，低溫下探攝氏19度，週日（24日）開始雨勢趨緩，下週一（25日）各地多雲到晴，短暫回暖；下週二、下週三又有一波東北季風增強，不過最冷的是下週四第二波更強的冷空氣南下，有機會挑戰今年首波大陸冷氣團強度。中央氣象署預報員葉致均表示，明（21）日跟今天天氣差不多，受到東北季風跟華南水氣東移影響，桃園以北、宜蘭地區降雨明顯，北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨，北部及花東地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區也有零星雨。接下來週五、週六（22日、23日），水氣逐漸減少，桃園以北、東半部還是有雨，但會逐日減緩，中南部山區有零星雨勢，其他地區多雲到晴。下週日、下週一（24日、25日）東北季風減弱，水氣減少，各地多雲到晴，僅大台北地區、東半部零星雨勢。下週二、下週三（26日、27日）又另一波東北季風增強，各地天氣明顯轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。溫度方面，週六（23）日東北季風影響之前，全台低溫約攝氏19度至21度左右，北台灣高溫攝氏20度至22度，其他地區高溫攝氏25度至28度；下週一起（25日）略微回溫，各地高溫約攝氏26度至28度。下週二、下週三（26日、27日）第一波冷空氣南下，北台灣約攝氏17度至18度，其他地區約攝氏19度至21度；最冷的是下週四起有一波更強的冷空氣南下，挑戰大陸冷氣團等級，降溫有感，不過強度還需要進一步觀察。