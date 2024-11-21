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▲週五、週六（22日、23日），水氣逐漸減少，桃園以北、東半部還是有雨，但會逐日減緩。（圖／中央氣象署提供）

▲下週四起有一波更強的冷空氣南下，挑戰大陸冷氣團等級，降溫有感，不過強度還需要進一步觀察。（圖／中央氣象署提供）

東北季風影響，今（21）日北台灣降雨機率高，華南水氣東移，桃園以北及東北部地區有短暫雨，尤其基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有局部大雨發生的機率，等到週五、週六（22日至23日）雨勢逐漸趨緩，週日（24日）、下週一（25日）東北季風減弱，短暫回溫，下週三（27日）有一波冷空氣南下，有機會挑戰大陸冷氣團等級。中央氣象署預報指出，今（21）日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；，北部、東部、東南部地區有局部短暫雨，中部地區、南部山區及金門、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲。週五（22日）至23日轉變為以迎風面地區降雨為主，北部及東半部地區有局部短暫雨，不過仍要留意基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有局部較大雨勢，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。，各地氣溫逐漸回升，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大臺北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週三（27日）起至下週五（29日）秋以來最強的冷空氣南下，各地天氣明顯轉涼、轉冷，此波冷空氣強度不確定性大，請留意氣象署最新的天氣預報；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。今（21）日東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。