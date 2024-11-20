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▲台電公司高雄大林發電廠舉辦公益捐血活動，吸引員工及協力人員踴躍捐血。(圖／記者黃守作攝，2024.11.20)

▲台電公司高雄大林發電廠舉辦公益捐血活動，廠長洪貴忠(站立者)為捐血人員加油打氣。(圖／記者黃守作攝，2024.11.20)

▲台電大林發電廠舉辦公益捐血活動，廠長洪貴忠(左5)及主管號召員工及協力人員踴躍捐血。(圖／記者黃守作攝，2024.11.20)

台灣電力公司水火力發電事業部高雄大林發電廠於今(20)日，在大林發電廠行政區，舉辦公益捐血活動，廠長洪貴忠率先挽袖捐血，吸引員工及協力廠商員工踴躍捐血，以行動支持社會公益，做個快樂捐血人，以紓解血荒。台灣電力公司水火力發電事業部高雄大林發電廠公益捐血活動，在大林發電廠廠長洪貴忠及主管號召下，員工及協力廠商員工踴躍捐血，並為捐血人員加油打氣。台電公司大林發電廠廠長洪貴忠表示，大林發電廠有感於目前捐血中心的血量庫存常傳出告急危機，乃本著台電人熱心公益的精神，主動向捐血中心接洽，安排到大林發電廠內，舉辦公益捐血活動，並祭出捐血一袋(250cc)，即贈送300元禮券的好康，以鼓勵同仁、協力廠商員工參與捐血，以行動支持社會公益。洪貴忠指出，「捐血一袋，救人一命」不只是口號，身體力行更能感受到滿滿的成就感，大林發電廠每年均會發起捐血活動，號召同仁及協力人員共同響應，用具體的行動，履行企業社會責任，以實踐聯合國永續發展(SDGs)中的健康與福祉目標。洪貴忠說，身為國營企業的一員，除了穩定能源生產外，亦應積極投入社會公益活動，期盼透過多元公益活動回饋社會，同時也感謝辛苦的醫護人員及高雄捐血中心支援捐血車，才能讓活動順利圓滿，並期待往後更多人一同共襄盛舉，加入捐血的行列。洪貴忠並指出，大林發電廠除了重視工安與環境外，亦重視社會公益，每年固定舉辦捐血活動，期盼帶動更多人以實際行動回饋社會，發揮愛心義舉，延續愛與幸福感，讓社會走向更美好和諧。