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▲納豆（左）和依依（右）在節目《綜藝3國智》相識，交往期間納豆因腦出血緊急送醫開刀，是依依在一旁細心照料。（圖／依依 IG）

▲納豆（左）今日和女友依依（右）求婚成功，喊話：「我的命是你撿回來的！」依依感動落淚答應。（圖／TVBS提供）

藝人納豆（林郁智）與小12歲的女友依依交往8年，今（20）日終於在沖繩的沙灘上求婚成功。事實上，兩人交往期間， 納豆曾腦出血中風，依依不離不棄，一路陪伴納豆挺過難關，感情備受外界看好，如今傳出喜訊，也令外界相當感動，紛紛獻上祝福給小倆口。納豆與依依在綜藝節目《綜藝3國智》相識而擦出愛火，然而2017年戀情曝光後，因為兩人的年齡差距很大，依依的父母一開始並不諒解，還一度鬧出家庭革命。後來納豆直接登門拜訪，與依依的父母深聊後，才獲得女方家人認可。2022年納豆突然腦中風，依依把握黃金時間1小時，緊急帶著納豆前往醫院搶救，才讓納豆撿回一命。而在依依不離不棄的陪伴、悉心照顧下，納豆才漸漸恢復健康，返回工作崗位。今日納豆前往日本沖繩出外景，驚喜在沙灘上向依依求婚，並感性喊話：「我的命是妳幫我撿回來的！」還承諾無論對方是否答應，都會用餘生照顧、陪伴並愛著對方，感人的求婚誓詞讓依依聽了忍不住淚崩，點頭答應，場面相當溫馨。