藝人納豆（林郁智）與小12歲的女友依依交往8年，今（20）日終於在沖繩的沙灘上求婚成功。事實上，兩人交往期間， 納豆曾腦出血中風，依依不離不棄，一路陪伴納豆挺過難關，感情備受外界看好，如今傳出喜訊，也令外界相當感動，紛紛獻上祝福給小倆口。
納豆腦出血送醫搶救！依依不離不棄陪伴挺過危機
納豆與依依在綜藝節目《綜藝3國智》相識而擦出愛火，然而2017年戀情曝光後，因為兩人的年齡差距很大，依依的父母一開始並不諒解，還一度鬧出家庭革命。後來納豆直接登門拜訪，與依依的父母深聊後，才獲得女方家人認可。
2022年納豆突然腦中風，依依把握黃金時間1小時，緊急帶著納豆前往醫院搶救，才讓納豆撿回一命。而在依依不離不棄的陪伴、悉心照顧下，納豆才漸漸恢復健康，返回工作崗位。
納豆求婚成功！喊話依依：撿回我的命
今日納豆前往日本沖繩出外景，驚喜在沙灘上向依依求婚，並感性喊話：「我的命是妳幫我撿回來的！」還承諾無論對方是否答應，都會用餘生照顧、陪伴並愛著對方，感人的求婚誓詞讓依依聽了忍不住淚崩，點頭答應，場面相當溫馨。
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納豆與依依在綜藝節目《綜藝3國智》相識而擦出愛火，然而2017年戀情曝光後，因為兩人的年齡差距很大，依依的父母一開始並不諒解，還一度鬧出家庭革命。後來納豆直接登門拜訪，與依依的父母深聊後，才獲得女方家人認可。
2022年納豆突然腦中風，依依把握黃金時間1小時，緊急帶著納豆前往醫院搶救，才讓納豆撿回一命。而在依依不離不棄的陪伴、悉心照顧下，納豆才漸漸恢復健康，返回工作崗位。
納豆求婚成功！喊話依依：撿回我的命
今日納豆前往日本沖繩出外景，驚喜在沙灘上向依依求婚，並感性喊話：「我的命是妳幫我撿回來的！」還承諾無論對方是否答應，都會用餘生照顧、陪伴並愛著對方，感人的求婚誓詞讓依依聽了忍不住淚崩，點頭答應，場面相當溫馨。