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▲在《黑白大廚：料理階級大戰》中引發熱烈討論的「學餐名家」李美英將親臨高雄下酒祭現場展現她獨特的廚藝，並將當場烹煮美味韓國料理，限時限量提供民眾嚐鮮。(圖／高流提供)

高雄流行音樂中心每年12月主辦的下酒祭活動，今年首度與韓國合作，邀請台、韓超過50個美食品牌與10組樂團演出。今（20）日更宣布近期在《黑白大廚：料理階級大戰》中引發熱烈討論的「學餐名家」李美英將親臨高雄下酒祭現場展現她獨特的廚藝，並將當場烹煮美味韓國料理，限時限量提供民眾嚐鮮，機會十分難得。韓國觀光公社指出，廚師李美英曾在韓國慶尚南道梁山地區的下北小學服務了15年，在廚師生涯中，用心對待每一道料理，讓她的料理充滿溫度。在《黑白大廚：料理階級大戰》節目中則以「回憶起童年的味道」獲得評審的高度評價。在韓國也連續出演人氣綜藝節目等，展現了火熱的關注與人氣。今年下酒祭市集美食，目前已確定包括來自人氣台式酒吧純愛小吃部、巷宮刈包、來自釜山道地的熟成烤五花肉料韓男、春日糖餅，宜蘭的路邊烤肉wildbbq、雲林的瓜吃泡菜、嘉義的嘉憶香炭烤玉米、台南的花生人Peanut bread及韓式燒酒館KiDo等各地品牌，加上嚴選的多間高雄韓式料理代表都將出攤，總計會有超過50個品牌在下酒祭活動現場為民眾送上最道地的台、韓下酒美食料理。下酒祭活動預計12月7、8兩日於高流海風廣場舉辦，活動時間為每日下午3時至晚間10時，主打韓國原創物產及質感台韓下酒菜品牌，除有學餐名家李美英親臨現場烹飪經典韓食，還有人氣餐車美食及韓國文化體驗，更將重現韓國路邊美食布帳馬車場景，10組台韓樂團的演出精彩可期，活動免費參加，歡迎民眾隨時關注高流臉書公布更詳細活動資訊，