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AI、高效能運算及雲端產業等商機擴增，10月外銷訂單554.5億美元，較9月增加3.1%，較去（2023）年同月增加4.9%，呈現連續第8個月正成長，符合市場預期。累計今年前10月外銷訂單達4843.5億美元，較去年同期成長3.8%。按貨品別觀察，經濟部表示，資訊通信產品接單金額175.8億美元，年增0.5%，主要是人工智慧及雲端產業需求暢旺，帶動伺服器、網通產品訂單成長，但手機接單較去年同期減少，抵銷部分增幅。電子產品方面，接單金額為209.1億美元，創歷年同期新高紀錄，年增11.2%，人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求持續擴增，帶動IC製造、晶片通路訂單續增。此外，四大傳統產業皆為正成長，基本金屬、機械、化學品和塑橡膠製品分別年增7.4%、5.0%、3.9%以及1.8%。經濟部表示，傳產的成長幅度不大，顯示全球終端需求緩步回溫，不過即便是同個產業，回溫步調也不一樣，長期雖仍保持成長，但某些月份仍會有波動。展望未來，經濟部指出，高效能運算、AI等新興科技應用持續拓展，對半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈需求擴增，加上年終備貨需求逐步釋出，有助於支撐接單動能。第4季接單表現比第3季好，預估11月接單金額530億美元至550億美元之間，年增4.7%到8.6%，今年前11月累計接單金額估介於5373億元到5393億美元，年成長幅度介於3.9%到4.3%。