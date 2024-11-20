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立法院內政委員會今（20）日再度審查《公職人員選舉罷免法》修正草案，民進黨立委拂曉出擊，又一早進會議室，先佔住主席台，內政委員會空轉一天。立法院長韓國瑜下午召集協商，在野黨逼民進黨又自行進入會議室，韓國瑜說，針對會議室的門鎖狀況，已責成立院秘書長周萬來，看要如何處理，也拜託各黨團理性問政。國民黨團提案修《選罷法》，要求罷免成功的條件，必須是同意罷免票數比得票數高，民進黨認為剝奪人民罷免權，反對修法，今一早搶進會議室。民進黨立委沈伯洋還說，喇叭鎖很好開。內政委員會7月審查《選罷法》時，在野黨就曾指控民進黨立委黃捷找鎖匠開門，但最後也不了了之。韓國瑜今召集協商，朝野先就早上狀況相互指控。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，韓國瑜在本屆一開始就裁示，立委不能私自帶麥克風，但國民黨團現在卻又屢屢偷帶麥克風。國民黨團首席副書記長王鴻薇說，要帶麥克風是因為，財政委員會的麥克風，上次就被民進黨立委吳秉叡扯斷，國民黨只好帶麥克風預備，且比起帶麥克風，民進黨立委霸占主席台，這樣的行為更嚴重。民眾黨團總召黃國昌說，到底可不可以自己先到會議室開門，請院長說清楚。韓國瑜說，針對會議室各門鎖狀況，已責成秘書長周萬來，看如何處理。他也提醒，各委員會問政，有賴各黨團約束黨團成員，正常的議事攻防，大家都能接受，但如果過當，對立法院不是好事。至於針對國民黨團提案修《選罷法》，目前有兩版本，一個版本已在朝野協商，一個版本今天還在委員會審查，民進黨團重申反對立場，不過三黨輪流發言後，韓國瑜裁示，因無法達成共識，就按照議事規則處理。因此最快周五，《選罷法》修法就有機會三讀。