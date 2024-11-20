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2024年世界棒球12強賽進入超級循環賽階段，中華隊明（21）日將在4強首戰迎戰委內瑞拉。中華隊宣布由側投黃子鵬擔任先發，而非此前預期的林昱珉，對手委內瑞拉則推派羅戈（Yohander Mendez）應戰，目標搶下首勝，爭取晉級冠軍賽的機會。黃子鵬在本屆12強賽表現亮眼，14日對戰多明尼加時先發6局未被擊出任何安打、無失分，直到第7局因抽筋先行退場。18日預賽最終戰對陣古巴，以「牛棚日」方式登板，主投1.1局無失分，累計2場比賽投7.1局未失分。委內瑞拉則派出羅戈擔任先發，他在本屆賽事中以中繼投手身份登板2次，合計4.2局失2分、防禦率3.86。雖然是首次在本屆賽事擔任先發，但羅戈今年效力於中職富邦悍將，繳出10勝4敗成績，對中華隊打者相當熟悉。羅戈賽前受訪時特別點名中華隊打者林安可，以及富邦悍將隊友戴培峰。此外，根據對戰成績顯示，中華隊陳傑憲、潘傑楷對羅戈打得得心應手，前者累計5打數敲出2安打，打擊率4成，而後者打擊率更是高達6成。總教練曾豪駒對於黃子鵬的狀態充滿信心，相信子弟兵能夠壓制對手，「羅戈是我們熟悉的對手，我們會在臨場上掌握狀況，找到突破點，相信選手們都已經做好準備。」