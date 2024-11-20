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▲今（20）日郭雪芙（右）和陳華（左）出席法國精品品牌2025夏季系列媒體預覽會。（圖／記者李政龍拍攝）

▲郭雪芙自從認愛外國男友後，感情生活一直都是外界關注焦點。（圖／記者李政龍拍攝）

36歲女星郭雪芙近來事業愛情兩得意，先前以《此時此刻》入圍第59屆金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎，儘管最後結果槓龜，表現卻仍受到外界肯定，又罕見認愛老外男友，目前正甜蜜熱戀中。今（20）日郭雪芙和陳華出席法國精品品牌2025夏季系列媒體預覽會，被問到新戀情，立刻咳嗽了幾聲，露出燦笑表示：「謝謝。」還透露她忙一個段落之後會想來開追最近討論度超高的台劇《影后》。郭雪芙的新作品《不如海邊吹吹風》即將上檔，她分享這部戲都在漁村拍攝，因此特別有放鬆度假的感覺，「雖然每天都要拍戲，但有忙裡偷閒的感覺，有吃到這輩子都沒吃過的料理，像是長得像爪子的貝類『佛手』，看到時都會想這能吃嗎？很特別！」郭雪芙無緣金鐘影后，卻仍然感覺備受肯定，「感覺很開心，感覺像做交代給經紀人，沒有啦，開玩笑的，感覺被大家肯定很開心，經紀人開心我更開心。」目前還不急著進入劇組，新作品都還在討論階段，但有客串滿多戲劇，接下來都能陸續看到她的身影。郭雪芙自從認愛外國男友後，感情生活一直都是外界關注焦點，再度被問到相關話題，她先是尷尬咳了幾聲，接著再度以「謝謝」來應對，笑說：「經紀人叫我說謝謝！」而最近《影后》的討論度超高，她坦言身邊的朋友們也都推薦她看，有聽到很多好評，但因為太忙了，還沒有時間追劇，「希望這陣子忙完可以來看一下。」