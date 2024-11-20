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▲委內瑞拉陣中有許多本季或曾效力中職的洋將，像是統一獅勝騎士、富邦悍將羅戈與富蘭戈，以及前樂天桃猿必贏多都在陣中。圖為勝騎士（圖／記者朱永強攝）

▲對戰美國，若照輪值安排可能由休息3天的黃子鵬出戰。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.20）

▲特別東京巨蛋的人工草皮，彈跳速度相比台北大巨蛋來得更快，若內野手處理不夠果決，再度上演該抓的出局數沒抓到，將會影響到比賽戰局變化。。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.20）

台灣在世界12強B組預賽裡，取得4勝1敗的戰績，以分組第2名之姿前進超級循環賽，並依序對戰委內瑞拉、美國與日本。雖然在賽程安排上，這3場都是擔任客隊先攻，但其實在時間安排上已佔到不錯的優勢，先打兩場午場賽程，再接著打晚場，並沒有像其他媒體所講的如此不利。委內瑞拉陣中有許多本季或曾效力中職的洋將，像是統一獅勝騎士、富邦悍將羅戈與富蘭戈，以及前樂天桃猿必贏多都在陣中。其中必贏多是委內瑞拉所設定的頭號先發，在A組預賽裡曾扛2戰先發，不過勝騎士與羅戈本季在中職投出絕佳壓制力，先前多明尼加也曾派威能帝先發有不錯內容，因此可能還是勝騎士與羅戈擇一。由於進入到超級循環賽加上排名賽，1隊總共要打4場比賽，以委內瑞拉的預賽先發輪值人選來看，必贏多、Jesus Vargas、勝騎士與Max Castillo共4名先發投手中，Max Castillo狀況比較不理想。羅戈在預賽擔任中繼，依舊有不錯的三振率與壓制力，投4.2局僅被擊出3支安打、WHIP只有0.95，進入超級循環賽後補上先發輪值機率高。除了台灣打者對戰，將要面對熟面孔之外，委內瑞拉陣中野手群，也有許多老球皮在陣，豐富的職棒經驗，也是他們能夠在A組過關斬將的原因之一。2名捕手Perez兄弟檔，Carlos Perez有5年大聯盟經驗、Carlos Perez Jr.則有2年大聯盟經驗，2人在預賽打擊狀況都不差；同樣上過大聯盟的Jermain Palacios與Ehire Adrianza，則是委內瑞拉內野中樞，且在預賽各貢獻2支全壘打。因此對上委內瑞拉，在超級循環賽取得2勝都不一定穩進冠軍戰的背景下，由王牌林昱珉打頭陣會是合理安排。特別在已休息7天下，體力比起黃子鵬是更加充沛。不過若考量到委內瑞拉先前所提到的強力打者，大部分為右打的背景下，低肩側投的黃子鵬休息2天再出戰，也不會令我太意外。美國在預賽的5戰先發輪值，分別是Rich Hill、Casey Lawrence、Zac Grotz、Touki Toussaint這4名投手負擔。且每場比賽裡，至少使用4名投手撐場，考量到美國隊在預賽裡，曾2度提前結束比賽贏得勝利，這樣的投手調度安排仍相當頻繁。4位先發投手都有投長局數的能力，不過各有年紀較大、控球不理想、球威不足等問題。依照先發輪值順序，台灣可能對上Casey Lawrence或Zac Grotz，但不論對上誰，打者的適應力將是決戰勝負點，因為最終還是得面對美國的投手車輪戰。其中美國隊牛棚裡，左投Anthony Gose與右投Spencer Patton將會是拆彈角色，2人各出賽3場是並列全隊最多，且中繼經驗豐富、三振率高，台灣關鍵代打能否奏效，是在比賽中段得點圈有人時的臨場發揮重點。野手部分，美國隊前段棒次則是台灣投手需要嚴加看管的重點。Chandler Simpson本季在小聯盟跑出百盜，預賽裡也狂跑6盜；搭配2棒的Matt Shaw，同樣是具備腳程的中長距離打者，2人得分效率極高，Matt Shaw預賽就累積12分打點，就是打擊與速度串聯的結合。此外，擔綱中心打線的Ryan Ward，本季在3A繳出超過30轟，預賽亦有4轟10打點成績。對戰美國，若照輪值安排可能由休息3天的黃子鵬出戰，美國打者有長打與速度的特點下，面對低肩側投的黃子鵬，美國總教練Mike Scioscia不會放過這個機會，將大量使用速度戰來攻進得點圈。所以若不是林昱珉先發，黃子鵬能否透過節奏改變看管壘上跑者，以及捕手能否展現傳球臂力，會是搶勝重點。超級循環賽最終戰，台灣將面對預賽同組的日本，對於前兩戰全力搶勝的狀態下，可能對戰日本又要再採取投手車輪戰的安排。預賽時擔任先發的陳柏清，其實先發內容並不差，只是進壘點稍微缺了一點火侯。在考量預賽擔任長局數的壓制力，曾有日職經驗的郭俊麟，或是對戰日本長中繼表現不錯的江國豪，都是可能的先發人選。預賽時1：3不敵日本，台灣主要是欠缺適時一擊，才沒辦法把分數追近。但隨著後續打線狀態回溫，加上日本預賽後半段對戰古巴、多明尼加，先發投手早川隆久與戶鄉翔征的被安打數過多，過往日本給人投手絕對壓制的印象，在本屆12強賽並沒有如此強烈，加上戴培峰曾在比賽後段敲出陽春砲，台灣打者對戰日本投手的信心度，相信並沒有因為預賽失利而降低。不過與日本對戰，守備上的心理壓力，可能將會是臨場最大考驗。特別東京巨蛋的人工草皮，彈跳速度相比台北大巨蛋來得更快，若內野手處理不夠果決，再度上演該抓的出局數沒抓到，將會影響到比賽戰局變化。台灣在防守時，如何拿出不輸日本的守備穩定度，以及平常心的發揮，可能比技術層面更重要的事。