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▲劉亞仁被查出體內含有至少8項毒品，首爾高等法院以違反《毒品管理法》將劉亞仁當庭羈押，一審判決有期徒刑1年與開罰200萬韓元（約新台幣4.7萬元）。（圖／KBS News YouTube）

▲對於一審判決，劉亞仁表示「我感到非常抱歉」。（圖／達志影像）

南韓影帝劉亞仁去年10月爆出吸毒爭議，經警方查驗他體內至少含有8種毒品，一審將他當庭羈押外還判處了有期徒刑1年與200萬韓元（約新台幣4.7萬元）罰金的處分，昨（19）日首爾高等法院對劉亞仁進行第二次上訴。辯護律師聲稱劉亞仁的父親在訴訟期間因此事導致病情惡化，於今年8月時悲痛離世，而他本人也面臨了事業、喪父的劇烈打擊，以「代價遠超一般人」為由持續請求法院減輕量刑。去年劉亞仁毒案曝光後，警方在他的體內中大麻、古柯鹼、K他命等超過8種的毒品，今年9月劉亞仁又因違反《麻醉藥品管理法》遭到起訴，深入調查後發現他自2020年9月起，就開始非法使用異丙酚等醫療用麻醉藥物高達181次，後還又購買超過1100顆安眠藥，今年1月還在美國與友人開毒趴，涉嫌教唆他人吸食毒品至少3次。首爾高等法院以違反《毒品管理法》將劉亞仁當庭羈押，一審判決有期徒刑1年與開罰200萬韓元（約新台幣4.7萬元）。昨日二審開庭，劉亞仁辯護律師表示他是因好奇才吸食毒品，異丙酚也是因職業需求需要醫美才做使用，並非法院所指控的「利用財力逃避調查」、「刪除教唆證據」。律師坦言劉亞仁是因演藝事業壓力大，才沒有好好照顧自己，但如今他的演員生涯受到重挫，父親也因此案疏於照顧，病情惡化導致離世，劉亞仁一生都將背負「父親因自己而離世」的罪惡與罵名，付出的代價早已遠超一般人，希望法官能參考他以往的社會貢獻與境遇從輕量刑。據韓媒報導，劉亞仁的父親長年臥病，今年8月因病離世，享年67歲，當時劉亞仁也被拍到現身靈堂，陪伴父親走完最後一程。不過，韓國民眾對以此減刑的說法相當氣憤：「我不懂法律，但這兩者有什麼關係」、「吸毒吸到腦袋壞掉？」、「吸毒拿爸爸賣慘求減刑，你還是一輩子待在監獄吧」、「好噁心，說到底你爸不都是因為你才加重病情，現在還大言不慚地拿這點要求減刑？」、「哥哥你可真是大孝子啊」、「完全是無藥可救的垃圾」