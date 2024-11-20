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波羅的海2條海底光纖通訊電纜近日接連被切斷，在電纜損壞的時間點前後曾通過附近的中國商船「伊鵬3號」，被認為可能涉有嫌疑。對此，中國外交部發言人林劍今（20）日回應表示，「不了解有關情況」，並強調中方一貫要求中國船隻遵守相關法規。林劍在例行記者會上被外媒問到「伊鵬3號」遭懷疑切斷波羅的海海底電纜一事，林劍回應表示，「不了解有關情況」，接著強調中方一貫全面履行船旗國義務，要求中國船隻遵守相關法律法規。林劍還補充說，中方高度重視保護海底基礎設施的安全，與國際社會一道，極積推進海底電纜等全球訊息基礎設施的建設和保護工作。《金融時報》報導日前披露，波羅的海一條連接瑞典與立陶宛與一條連接芬蘭與德國的海底電纜遭損壞，根據船舶追蹤網站「Marine Traffic」數據顯示，中國註冊船隻「伊鵬三號」於兩條電纜被切斷的時間點前後，曾航行通過附近，因此遭到懷疑。但目前並未有國家提出正式指控，芬蘭官員認為毋須倉促做出結論。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）昨天則說，24小時內兩條電纜遭切斷，恐非意外而是蓄意破壞，認為這有可能是一種混合戰（hybrid warfare）的手段，並提到俄羅斯在這區域的威脅與日俱增。