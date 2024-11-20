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▲嘎琳在Threads上曬出仙氣美照，興奮寫下：「出發東京，東京巨蛋見！」（圖／嘎琳Threads）

▲嘎琳側拍照仙氣十足，美貌引發粉絲熱議。（圖／嘎琳Threads）

世界12強棒球正熱鬧開打，中華隊先後擊敗韓國、多明尼加以及澳洲晉級4強，昨（19）日球員們已飛往東京，準備參加複賽爭奪總冠軍。而今日稍早，啦啦隊「CT AMAZE」的成員嘎琳現身桃園機場，自費買機票前往東京巨蛋替中華隊加油，並在Threads上曬出自己在機場被側拍的照片，貼文曝光後仙氣模樣立刻引發粉絲轟動。由於此次東京行程沒有應援舞台，只能帶上「CT AMAZE」團長赴日，嘎琳與其他啦啦隊女孩們，包括秀秀子、Jessy、小映、璦昀、若潼自掏腰包，前往東京巨蛋替中華隊加油，不少成員更是推掉原定工作行程，只為了替球員們熱血應援。嘎琳也在Threads上曬出自己在機場被側拍的照片，興奮寫下：「出發東京，東京巨蛋見！」畫面中她放下一頭烏黑亮麗的長髮，露出白皙香肩和清晰鎖骨，仙氣十足的模樣宛如仙女下凡。貼文曝光後瞬間引發轟動，許多粉絲紛紛留言大讚：「我戀愛了」、「怎麼有人可以這麼美」、「仙氣飄飄」、「剛剛在機場見到，想拍照但害羞」、「我也想買機票衝一波了！」