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▲中華隊外野手林安可（左）、陳傑憲（右）在東京巨蛋熱身。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.20）

▲中華隊二壘手李凱威在東京巨蛋進行守備練習。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.20）

2024年世界棒球12強賽4強21日在東京開戰，中華隊今（20）日利用唯一官方練習日，全隊前往東京巨蛋訓練適應場地。歷史悠久的東蛋，與去年落成啟用的台北大巨蛋有明顯差異，尤其外野燈光更亮、草皮更硬，讓球員們需要花時間熟悉。隊長陳傑憲也特別提醒隊友守備要點，強調若是早場比賽，天花板恐會吃球，外野手必須特別小心。陳傑憲生涯第四度造訪東京巨蛋，可說是全隊最熟悉東蛋的球員，「球場屋頂是白色的，一開始會有種看不清楚的感覺，尤其是中午的比賽，室外陽光會讓高飛球更難看清楚。」另一位外野手陳晨威也有同感，他表示：「東京巨蛋的天花板會讓高飛球吃球的情況更明顯，大家把握練習適應場地，我們也要趕快習慣。」除了燈光影響，東京巨蛋的人工草皮硬度也成為球員適應的重點，首次踏上東京巨蛋的游擊手江坤宇直言：「東京巨蛋草皮比比較硬，整體視覺感很不一樣，讓人感覺像在打電動。」二壘手李凱威也提到草皮的特性，他說：「這裡的草皮硬度有點像天母棒球場，滾地球的彈跳感也很類似，所以希望能快速適應，把東京巨蛋當成自己的主場。」總教練曾豪駒表示，約有一半的中華隊選手是首次造訪東京巨蛋，他指出：「這裡的燈光、視覺效果和場地彈跳與台北大巨蛋完全不同，但隊員們在練習時彼此提醒，互相交流經驗，相信大家很快就能融入。」