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立法院將開始審查考試委員與大法官人事同意權，根據朝野協商結論，22日院會只開半天，下午改開全院委員會，立法院長韓國瑜今（20）日朝野協商時特別提醒，請黨團幹部轉達，很多立委常週五下午才來簽到，但本週五，必須週五上午就要來簽到。根據12日朝野黨團協商共識，22日星期五下午改開全院委員會，舉行考試院人事同意權案公聽會，由各黨團推派學者專家代表7人，依政黨比例由國民黨立院黨團推薦3人，民進黨立院黨團推薦3人，民眾黨立院黨團推薦1人。此外，26、29日下午、12月3、6日下午改開全院委員會，並合併為一次會。26日上午審查考試院院長被提名人，下午審查考試院副院長被提名人；29日下午、12月3、6日下午審查考試委員被提名人，每位被提名人各由7位委員進行詢答，由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人代表進行。韓國瑜今提醒，很多立委習慣週五下午才到議場簽到，但這週五下午無法簽到，因為下午改開全院委員會，院會只開半天，請黨團幹部轉達，週五上午一定要完成簽到。