（中央社記者高華謙新北20日電）新北市捷運局說，TPASS推動後，林口輕軌運量密度試算已達優先推動門檻，待捷運整體路網報告進版作業服務案決標並完成報告後，預計明年提報交通部審議。

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新北市府捷運局今天說，新北市捷運整體路網評估報告於民國111年8月經交通部同意備查，但因機場捷運當時運量不足，因此與機場捷運接駁的林口輕軌列為遠期推動路線。

捷運局表示，112年7月1200通勤月票TPASS推動後，林口地區搭乘機場捷運人數增加、運量提升，林口輕軌運量密度試算已達優先推動門檻（運量密度大於3500人次／公里），因此捷運局將上網公告新北市捷運整體路網報告進版作業服務案，預計11月27日開標，待徵求到服務廠商後，以半年時間完成報告並提報交通部審議。

捷運局說，林口輕軌路廊初步建議路線從粉寮路、中山路、文化二路、忠孝路、文化一路、復興一路，與機場捷運A8站轉乘，並保留銜接桃園規劃的桃園長庚輕軌機制。後續待交通部同意將林口輕軌列為優先推動路線後，就可啟動可行性研究作業，路線規劃將持續依各方建議適時檢討調整。（編輯：林恕暉）1131120

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