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中華隊今（20）日在東京巨蛋進行官方訓練，準備迎接21日展開的4強超級循環賽。擁有「巨蛋王」封號的外野手曾頌恩，生涯首次踏上東京巨蛋，分享東蛋的場地特性，並對比了東京巨蛋與台北大巨蛋的差異。他坦言：「東京巨蛋的球感覺特別會飛！」曾頌恩在練習後表示，東京巨蛋的視野和台北大巨蛋很不同，尤其屋頂光線差異很大，「中午比賽時，陽光會從屋頂外透進來，高飛球蠻難看清楚。」他進一步比較兩座巨蛋的差別，「台北大巨蛋的螢幕設計比較往後延伸，而東京巨蛋的大型螢幕看起來就特別近。」談到飛球特性，曾頌恩觀察到東京巨蛋的球飛行更遠，「在台北大巨蛋打的球，滯空時間會比較久，但這裡的球感覺很會噴。」他也幽默提及自己在練習打擊時遇到的小困擾，「球打到外野大螢幕或椅子都有聲音，會不會被說是在破壞公物！」大聯盟洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，曾在此擊出屋頂全壘打的紀錄，曾頌恩聽聞後感到十分震驚，直呼「好酷喔！」但被問到是否也想挑戰打到屋頂上，他笑說：「不會挑戰蛋殼，重要的是把球打強、打平、打紮實就好。