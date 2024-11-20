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勞發署公務員輕生案，引起軒然大波，總統賴清德今（20）日稍早表示，他要向日前勞動部發生憾事的同仁家屬、受到影響的公務同仁致上歉意。勞發署公務員輕生案，對涉於霸凌的北分署長謝宜容，已被記2大過予以停職，輿論越演越烈，卓榮泰下午4時30分在行政院向外界道歉。對此，賴清德晚間表示，政府有責任，也有決心帶頭改善職場文化，卓榮泰已經指示，要營造合理的工作環境，並將全案送檢調單位，全面調查事實真相，給家屬和社會大眾明確的交代。賴清德強調，每一位同仁都是政府機關重要的人才，政府要針對中央政府各部門、機關，展開全盤檢討，包括了解有無職場霸凌的情形，並改善職場文化、工時與人力配置，加強對每一位同仁的關懷和保護。賴清德提到，他理解許多公務有處理上的急迫性，但也希望主管們，都能藉由這次事件，痛定思痛、深切檢討是否有不合理的工時與態度，而造成同仁身心靈的創傷。賴清德強調，政府要努力改變許多過去被認為理所當然的職場文化，更要杜絕職場上各種形式的霸凌，來促進更為健康、進步的公務與勞動環境。