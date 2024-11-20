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▲氣象署表示，雖然目前在科學上沒有一致的解釋，人們普遍認為地鳴可能是地震波傳播到地表，地震波傳遞的介質從岩石變成了空氣，空氣振動而發出的聲音。（圖／翻攝報天氣粉專）

今（20）日下午12:23嘉義縣義竹鄉發生芮氏規模4.6地震，前幾日台灣南部地區也發生好幾起地震，不少在地人反映地震發生前聽到地鳴聲，感到有些擔憂與害怕。對此，中央氣象署也出面解釋「地鳴」的成因，並表示這屬於正常現象。氣象署今（20）日在臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」解說地鳴與地震關聯，地鳴是一種從地下傳來的低沉聲響，有人描述它像遠處的悶雷聲，也有人形容像重型車輛經過的震動聲。氣象署表示，雖然目前在科學上沒有一致的解釋，人們普遍認為地鳴可能是地震波傳播到地表，地震波傳遞的介質從岩石變成了空氣，空氣振動而發出的聲音，因此也有人將地鳴視為地震發生的前兆之一。由於花蓮位處板塊交界，地底下的構造活動比較活躍，發生地震前，當地居民偶爾會聽到類似的聲響，同樣地嘉義、台南出現的地鳴，也可能是當地地層活動造成的聲響，屬於正常現象。氣象署也表示，不論地震是否伴隨地鳴，氣象署設置的地震測站依然全天候運作中，密切監測臺灣各地的地震活動，若監測可能致災的大地震，也會透過大家熟悉的「國家級警報」災防告警系統、電視台推播以及強震即時警報發送警報。預估地震規模 5.0 以上，且縣市地區預估震度達 4 級以上預估地震規模 6.5 以上，且縣市地區預估震度達 3 級以上最後氣象署補充，地鳴聽起來很可怕，「但真正要防範的是地震帶來的影響」。當民眾收到地震預警，或感受到強烈地震，就要確實「趴下、掩護、穩住」冷靜避難！如果是在睡覺時間，只要在床上改成趴下姿勢、用枕頭保護頭部。