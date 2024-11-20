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▲中鋼榮獲TAISE 2024台灣企業永續獎之7項單項績效獎，以及全球企業永續獎─永續報告獎銀級之殊榮，由執行副總經理鄭際昭(右)代表接受外交部次長陳立國(左)頒獎表揚。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼獲得台灣企業永續獎及ESG永續發展領航獎等獎項之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

▲中鋼公司獲得英國標準協會BSI公司ESG永續發展領航獎之殊榮，由生產部門副總經理周文賢(右)代表接受環境部部長彭啟明(左)頒獎。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司於19日及20日，接連獲得國內外機構頒發台灣企業永續獎及ESG永續發展領航獎等永續面向的9項大獎，顯現ESG推展工作績效斐然，深獲國內外各界評審肯定，中鋼將持續在生產製程、精緻鋼品、綠能減碳、環境保護，以及公司治理等面向努力不懈，以均衡落實永續發展之目標。中鋼公司總經理陳守道表示，財團法人台灣永續能源研究基金會(TAISE)於今(20)日，在台北圓山大飯店舉辦2024第7屆全球企業永續論壇及聯合頒獎典禮，中鋼在各個永續面向展現卓越佳績，榮獲台灣企業永續獎的氣候領袖獎、水資源管理領袖獎、循環經濟領袖獎、創新成長領袖獎、人才發展領袖獎、永續供應鏈領袖獎、高齡友善領袖獎等7項單項績效獎，另將ESG成果完整呈現在企業永續報告書內，亦獲得全球企業永續獎的永續報告獎銀級等獎項之殊榮，由執行副總經理鄭際昭接受外交部次長陳立國頒獎。另外，中鋼公司對應多項國際ISO標準驗證，均衡落實永續發展目標，19日也獲英國標準協會BSI公司頒發ESG永續發展領航獎之殊榮，並由生產部門副總經理周文賢接受環境部部長彭啟明頒獎。陳守道說，面對2050碳中和嚴峻挑戰，中鋼完成短、中、長程減碳方案及碳中和路徑規劃，並採系統性及組織性方式推動減碳，包括增加製程廢熱回收、提升能源使用效率、汰換老舊設備、導入AI技術、減少能耗等項目。陳守道並說，中鋼多年來勵行節水管理及回收水再利用，廠內製程用水回收率高達98.5%，今(113)年每日再生水的使用量提升至7.02萬噸，占每日補充用水量59%，強化中鋼用水韌性，更增加台灣自來水公司調度民生用水的空間，而中鋼汽電共生系統產製的蒸汽，以及氧氣工場產出之各項工業氣體，長期以來透過互通有無機制，供應高雄臨海產業園區內的14家業者，去(112)年中鋼銷售蒸汽132萬噸，減碳31.8萬公噸。此外，中鋼廠內的鋼化聯產先導工場於今年完成碳資源合成化學品的高值化串製程技術驗證，並發展節能技術，以降低能耗成本，持續朝建置示範產線目標推進。陳守道指出，中鋼為因應近年來AI興起浪潮，在原有良好的資訊化、自動化及線上化基礎，深化物聯網、巨量資料、AI等先進數位科技應用，使生產製程「自動化」系統提升至「智慧化」層次，近年來共完成325個AI專案，創造年效益接近新台幣16億元，其中，中鋼過往長久面臨的加熱爐溫控難題，也透過內部專案團隊努力，利用各種感測器與計算模型成功開發胚溫虛擬量測技術、數位智慧溫控技術及爐況監測診斷技術等三大技術，並建置熱軋工場加熱爐數位智慧溫控系統，應用於中鋼集團16座加熱爐，每年可減少燃耗約1.45億百萬卡，相當於年減碳約3.1萬公噸，一年節省成本約新台幣1.54億元。