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▲B2F國際精品全新開幕，持續擴大漢神百貨精品版圖。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.20）

▲B2F國際精品引進多家南部獨家品牌，包括MAISON KITSUNÉ、Vivienne Westwood等。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.20）

▲以梵谷的曠世鉅作「隆河上的星夜」為主題，推出全台獨家的「星夜閃耀會員禮」。（圖／漢神百貨提供）

看好高雄高科技產業陸續進駐，新富和科技新貴成了精品消費量能的巨大族群。漢神百貨今年3月開始多樓層進行大規模封館改裝，其中B2F歷時超過半年的改裝，於今(20)日全新登場，引進14家國際精品品牌，目前全館共有6個樓層以國際精品為主。而全台壓軸的漢神百貨週年慶則於明天11/21至12/25登場，目標業績29.5億。漢神總部協理袁永慧表示，改裝後漢神百貨會有六個樓層都以國際精品為主，本館販售的會是全系列商品，包含衣服、鞋子、精品包等，而漢神巨蛋則走潮流路線，客群偏向年輕人，巨蛋部分精品品牌販售單品，兩館的販售的商品有所區隔，但也可藉此帶動更多年輕人走進本館。B2F國際精品全新開幕，持續擴大漢神百貨精品版圖，包含Max Mara、BOSS、DAKS、LEONARD，以及南部獨家的rag&bone、MAISON KITSUNÉ、Vivienne Westwood、DSQUARED2、ERMANNO SCERVINO，還有SWAROVSKI、TASAKI、CYRANO、2020EYEhaus、B&B ITALIA等品牌，結合流行與高端潮流，打造兼具質感與時尚的購物空間。配合B2F開幕，11/21至11/24加碼推出滿5萬再加贈100元電子商品券；而英國時尚品牌Vivienne Westwood也推出首次南下的專屬限時快閃餐車，以品牌經典的幸運草綠與土星標誌為設計靈感，於11/20至11/25呈現雞蛋糕下午茶新潮體驗，活動期間，顧客消費滿1萬元即可兌換雞蛋糕聖代，滿2萬元可獲贈限量土星鐵盒餅乾，消費滿3萬元以上還有驚喜好禮，數量有限，售完為止。漢神百貨週年慶也緊接著登場，首四日11/21至11/24及中四日12/5至12/8，推出刷同卡+漢神Plus APP全館滿1萬送500、1F~3F精品滿2萬送1,000、6F家用指定專櫃滿1萬送1,000，首四日再加碼服飾樓層滿1萬送1,000、B2F/5F珠寶單筆8萬送8,000等。另外，最受矚目的化妝品祭出全檔期滿3,000送300，首四日滿2萬加贈200。還有週週抽10萬元商品禮券，回饋超有感。此外，今年更特別獲得法國國家博物館聯合會的授權，以印象派最具代表的荷蘭籍畫家梵谷的曠世鉅作「隆河上的星夜」為主題，推出全台獨家的「星夜閃耀會員禮」。