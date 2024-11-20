我是廣告 請繼續往下閱讀

國發會高仙桂副主委今（20）日代表政府接受歐洲商會「2025建議書」。歐洲商會對政府積極回應商會所提各項議題已有24%獲得解決及充分進展，為近5年來最佳，表達高度肯定。高副主委感謝歐洲商會長期以來以實際投資行動表達對臺灣的支持，持續為強化臺歐雙邊關係而努力，合力打造安全、可信賴的供應鏈。未來將持續協力推動相關政策落實，推動實現共同願景。歐洲商會今年建議書以「建構2050新台灣：共創願景」為主軸，並從淨零與能源安全、健康臺灣、人才與創新、建立具韌性的社會等願景提出施政建議。高副主委表示，歐洲商會提出許多寶貴建議，與賴總統上任後規劃的國家希望工程願景，不謀而合，政府刻正致力發展淨零與能源轉型、打造健康臺灣、強化人才培育與社會韌性，與商會建議的政策方向一致。關於淨零與能源安全方面，綠色能源是推動淨零轉型的基礎也是經濟安全的命脈，政府將啟動第二次能源轉型工作，除了全力衝刺光電、風電達成2026年裝置容量之目標，同時也發展地熱、氫能等多元綠能，藉由開發綠能、發展儲能及推動節能等三能策略，確保企業獲取足夠綠電，以維持臺灣產業的國際競爭力，達成能源、產業與環境永續的願景。在打造健康臺灣部分，賴總統上任後成立「健康臺灣推動委員會」，以「打造健康臺灣、落實均衡臺灣、實現醫療平權」為目標。衛福部2025年增加整體預算投入「健保財務協助方案」，改善醫事人員工作環境外，政府也成立百億防癌基金，用於癌症防治，而國發基金也推動智慧健康百億創投基金，發展健康產業。政府將透過改善健保制度體質、擴大癌症防治與治療、鼓勵新創產業參與等方式，以具體行動落實「健康臺灣」。在強化人才培育與創新方面，國發會協同相關部會，共同規劃「國家人才競爭力躍升方案」，從「強化國家未來人才競爭力」及「全球攬才」兩大主軸，研議相關策略，以充裕質優量足之人才。透過加速培育AI等數位人才、打造具國際競爭力之攬才體制、及建構完善留才生態系，預計2028年累計培育AI、綠領及人文數位跨領域人才等逾45萬人次，並新增延攬12萬名外國專業人才、擴增8萬名外國技術人力，以充裕質優量足的人才，驅動經濟創新及成長。關於具韌性的社會願景方面，高副主委強調在地緣政治風險升高下，韌性取代了效率。如何在金融、數位、治安等面向打造更具韌性的臺灣，確實是政府施政重中之重。歐洲商會是臺歐間重要的溝通橋樑，每年商會所發表的建議書，臺灣政府各部會都相當重視，是政府施政精進的目標與堅定的力量，國發會與各部會將持續與商會溝通，以實現具臺歐雙方優勢的健康、有韌性且繁榮的共同願景。