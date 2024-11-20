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勞動部今（20）日晚間針對涉及勞動部北分署吳姓資訊分析師輕生案，下午17時召開考績會。經過約3小時時間，勞動部考績會晚間20時結果出爐，針對相關人士對霸凌、督導不周等事負起行政責任，北分署長謝宜容記2大過、免職。另外，勞發署長蔡孟良記1大過，勞動部長何佩珊決定將其調離主管職。而直接督導吳員的副分署長李燕玲申誡2次、秘書室主任劉麗利小過1次。根據《公務員考績法》等規定，共有「免除職務」、「停職」等不同狀態。勞動部次長陳明仁解釋，按《考績法》，記2大過，就是當然免職，在免職確定之前就是當然停職，後續仍要走到司法院懲戒法院，但因謝宜容屬於簡任人員，所以按規定中間要經過監察院，才能送懲戒法院。對於《考績法》與《公務員懲戒法》的免職有何差異？他指出，《考績法》免職就是免除職務，《懲戒法》免職則將會終生不得再用。換言之，雖然這次結果確定謝宜容被免除公務員職務，經過懲戒法院才可能終生不再當公務員。陳明仁說，因為免職處分涉及到公務員身分得喪變更，一定要給予當事人救濟機會，也就是說「停職」是「免職」前暫時狀態，得以救濟，但是謝宜容是兩大過免職處分，就當然停職，所以不會有免職處分 沒確定之前還繼續再職的問題，「停職不當然是免職，但免職有一個必然是停職。」