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▲炎亞綸在生日會上隨機抽選粉絲們寫的紙條，完成大家的心願。（圖／晴空鳥提供）

▲炎亞綸在生日會上演唱了許多飛輪海時期的歌曲。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸今（20）日舉辦千人生日音樂會，開場就帶來飛輪海的經典歌曲《出神入化》、《動脈》，雖然熱唱團體時期的歌曲，但看到有歌迷在許願留言板上寫「等你飛輪海合體」時，卻還是直言：「這個我要先拿掉！」而在唱完飛輪海的抒情歌《不會愛》、《一個人流浪》以後，炎亞綸一度情緒上來到落淚，回憶起當年4人演唱這些歌曲的時光。他坦言一直都很想找機會重新演唱，這次終於能唱給粉絲們好好懷念一番。炎亞綸抽了10張便利貼，一一完成粉絲們的願望，合照擁抱樣樣來，許多人都相當暖心，許願要他注意身體健康，好好吃飯等等，還有人竟然許願：「想看你結婚」，讓主持人超疑惑：「你的粉絲寫的都不是上台的願望！」而聽到粉絲說從《終極一班》開始就喜歡他19年，炎亞綸聞言則表示：「我有出道這麼久嗎？」另外還有日本粉絲追到台灣來，可見炎亞綸的人氣依舊！炎亞綸還不忘關心粉絲們有沒有追其他年輕的團體？有粉絲說自己還有喜歡韓團GOT7，主持人還調侃：「他們還會合體，跟你們（飛輪海）不一樣！」在唱完飛輪海的抒情歌《不會愛》、《一個人流浪》以後，炎亞綸一度情緒上來到落淚，他坦言還記得當年4個人第一次唱這首歌的時候，當時沒想過會有之後這般奇幻的旅程，這些團體時期的歌曲他一直都很想找機會演唱，但總是找不到機會，好幾次排進去歌單後都還是會被刪掉，因為還有版權、編曲等因素需要考慮，這次特別準備了整段唱飛輪海歌曲的環節，就是為了讓粉絲們可以好好懷念，也是他對歌曲的尊重。炎亞綸近日得知有粉絲癌症過世，昨日在Threads上發文宣洩了一下情緒，難過沒能再跟該位粉絲說一句加油，因此在見面會上他也提醒粉絲們要注意身體健康。這場生日音樂會也是炎亞綸繼前年台北流行音樂中心演出後，再度與粉絲共度生日的特別時刻。他感激地表示：「珍惜每一次表演的機會，未來也會繼續唱20年，陪伴大家走過更多歲月。」