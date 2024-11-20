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▲謝京穎一共取出33顆卵子，笑說人生肚子沒這麼大過。（圖／翻攝自謝京穎IG）

▲謝京穎手術後看起來很虛弱。（圖／翻攝自謝京穎IG）

▲▼謝京穎相當怕打針，但張書偉都陪伴在左右。（圖／翻攝自謝京穎IG）

31歲女星謝京穎去年和Energy成員張書偉登記結婚，今年6月補辦婚宴，今（20）日她突在IG曬出小腹微凸的照片，讓許多粉絲湧入恭喜，謝京穎笑說，「我不是懷孕，是打了排卵針後 肚子裡滿滿肥滋滋的卵！」她也透露這次取了33顆的卵，照片中緊牽張書偉的手，畫面相當感人。謝京穎在IG曬出小腹微凸的照片，許多粉絲還沒看文章就急著恭喜她，謝京穎第一句就解釋，「終於！在今年底以前完成了我的人生清單，冷凍胚胎。」要大家先別緊張，她不是懷孕，而是打了排卵針後小腹微漲，是即將進手術室取卵的照片。謝京穎坦言，2年前就已經計畫要凍卵，但礙於療程和用藥，會造成身體水腫和許多不適，怕影響工作，就一直沒進行，去年底結婚後，醫師建議她做冷凍胚胎，將已經受精的卵子冷凍保存。照片中謝京穎手術後虛弱地躺在病床上，以及打針時表情相當猙獰，但都牽著張書偉的手，謝京穎說，「這些療程都要搭配生理週期才能進行，取卵手術日也就是精卵結合成為受精卵的日子，就這麼剛好落在張先生生日當天，因為取卵數量多達33顆，所以身體修復時間比一般來得更長，手術完成後也在醫院待到快傍晚才返家，這個日子成了我們最難忘的經歷，平凡的度過最有意義的人生大事。」謝京穎也感謝醫療團隊，讓她在生育計畫上能有選擇的權利。