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▲Sandy表示如今快滿2歲的初一已經學會自己玩，甚至在潛移默化中學會使用英文來回應自己。（圖／吳姍儒臉書）

▲Sandy去年宣布升格當媽，生下長子「初一」後，今年9月也再次迎接二寶女兒「蒔五」，家庭生活十分美滿。（圖／吳姍儒臉書）

藝天王吳宗憲的長女Sandy（吳姍儒）去年宣布升格當媽，生下長子「初一」後，今年9月也再次迎接二寶女兒「蒔五」，家庭生活十分美滿，她也常在社群平台中分享溫馨的育兒日常。今（20）日，Sandy還在臉書透露1歲大的愛子初一，在沒有人教導他的狀況下，已經會用英文回覆自己，讓Sandy忍不住感慨孩子的驚人學習力。Sandy今日在臉書中透露，如今快滿2歲的初一已經學會自己玩，不僅懂得玩玩具、看互動書，還能拿起故事書閱讀至少半小時以上，雖然常常自言自語、對空氣叫喊：「媽媽！」希望Sandy能陪伴自己，但大多時候似乎都相當獨立。最令Sandy震驚的是，在根本還沒想到要教初一英文的狀態下，初一已經在潛移默化中學會使用英文來回應自己，甚至還會模仿新聞播報中的詞彙（如：颱風來了、車子撞到樹、卡住了）並將它應用於生活中，讓她忍不住佩服小孩們的學習力。作為家中三姐妹長姊的Sandy，跟隨父親的腳步一起進軍娛樂圈，2022年時和交往5年的圈外男友結婚，成為母親後的Sandy「為母則剛」，持續擴大事業發展的同時也不忘顧及家庭，陪伴子女的成長。Sandy還曾分享過「初一」、「蒔五」乳名的由來：「祝福你們一生都豐盛圓滿而富足光亮，但爸爸媽媽會用盡全力記得；你們像月亮，初一十五不一樣」，字裡行間都充滿母愛。