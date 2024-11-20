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▲詹子萱（左）飾演的王可南出身影視世家，被說很像賈靜雯愛女梧桐妹。（圖／翻攝自詹子萱IG）

夯劇《影后》上線後引來廣大迴響，最近開始有人討論角色原型是誰，其中詹子萱飾演的「王可南」出身演藝世家，被點名很像賈靜雯大女兒梧桐妹，對此修杰楷今（20）日出席活動時回應，「不太像啦！」詹子萱在《影后》中飾演的王可南，出身演藝世家，父親是影視大亨，母親是金馬影后，姑姑是金鐘視后，曾在國外留學又喜歡女生，長相時常被形容「有個性」，其實就是在說她沒有遺傳到媽媽的女神基因，而這些條件被網友說和梧桐妹有些相似，修杰楷聽完後理解網友解讀，但倒是認為很多背景不像。修杰楷自己也有看戲，認為台劇又到了新高度，「嚴藝文導演真的非常會說故事。」其中他最喜歡黃迪揚飾演的經紀人壁虎，兩人在《飯糰之家》就合作過，近年修杰楷轉而擔任製作人，製作的戲劇《此時此刻》雖入圍金鐘許多獎項，最後卻摃龜，他平常心說，「能參與到都很開心。」認為每次金鐘獎都像大型聚會，不會覺得可惜。