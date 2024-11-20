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▲Zeus確定離開T1。（圖／IG@godthunderzeus）

▲19日晚間 T1 宣布與上路 Zeus 合約到期未能完成續約，為電競圈拋出震撼彈。（圖／T1臉書）

塵埃落定！2024年《英雄聯盟》全球總決賽冠軍隊伍 T1「ZOFGK」確定拆夥，在經過非官方消息爆量出現的整整一天之後，韓華 HLE 在今（20）日晚間正式官方宣布迎來 Zeus 的加盟，Zeus與Doran確定互換東家。昨（19）日晚間 Zeus 未能與 T1 達成續約的消息，為全球電競圈拋下了震撼彈，統治兩年S賽的「ZOFGK」組合成為絕響，讓許多粉絲第一時間無法置信，後續 Zeus 經紀公司與 T1 在談續約時種種不愉快的小道消息也不斷爆出，雙方未來甚至有可能會過程的合法性疑慮對簿公堂。但回到現實層面，目前 T1 已確定迎接新任上路 Doran 的加盟，而經過整整一天之後，韓華 HLE 稍早也正式在官方社群上宣布，將誠摯歡迎 Zeus 崔祐齊的加入，在明年的2025賽季，HLE將與Zeus攜手挑戰更高目標，不斷追求卓越。英雄聯盟5冠傳奇豪門隊伍 T1 昨晚宣布上單選手 Zeus 離隊的消息，並短短 10 分鐘後緊接著宣布 Doran 入隊。這一系列消息令粉絲們感到錯愕，不僅 Zeus 離隊的聲明過於簡短，缺乏應有的儀式感，也立即將新人加入的消息公諸於世，與以往 T1 選手離隊時的正式處理方式大相逕庭，上一個有如此待遇的，也是與 T1 鬧得相當不愉快的上路選手 Canna 。據韓媒《OSEN》報導，T1 首席營運長透露，2024 年選手續約計畫中，球迷們的支持讓他們深感重視選手的續約。然而，與 Zeus 的續約過程不如預期順利。報導指出，Zeus 團隊在 19 日提出 1+1 合約，並要求 T1 在當日下午 3 點前作出回應。T1 因未能在限時內完成回應，且希望能延長協商時間，親赴仁川進行面談。然而，當 T1 一行人於下午 4 點抵達仁川時，Zeus 已在下午 3 點 40 分接受其他隊伍的邀約。針對外界傳出的各種消息，Zeus 的經紀公司 THE PLAY 發布聲明，強調目前在社群流傳的部分傳聞與事實不符，他們表示，將整理相關情況，必要時公開協商過程，以捍衛選手名譽及權益。